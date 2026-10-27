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Найден Тодоров дирижира "Опералия" в Шанхай

По лична покана на Пласидо Доминго

Днес, 12:50
Найден Тодоров и Пласидо Доминго
БГНЕС
Найден Тодоров и Пласидо Доминго

Найден Тодоров ще дирижира оперната част във финалния концерт на "Опералия" в Шанхай. Българският маестро е получил лична покана от основателя на един от най-престижните музикални конкурси в света – Пласидо Доминго, информират от Софийската филхармония. 

Събитието е на 1 ноември в Shangyin Opera House, където тази година се провежда международната надпревара за млади оперни певци. Финалният концерт ще бъде излъчен по Mezzo – един от водещите международни телевизионни канали за класическа музика и опера.

Поканата към българския диригент идва лично от Пласидо Доминго след изключително успешното представяне на Найден Тодоров на "Опералия" през 2025 година. Изданието на конкурса в София бе организирано от някогашната лауреатка Соня Йончева. Тогава под палката на Тодоров Софийската филхармония съпровождаше финалистите на конкурса в зала "България".  Високата оценка на Доминго за работата на българския маестро намира своето продължение в поканата той отново да застане на диригентския пулт на финала – този път в Китай.

Както и в София, двамата ще си поделят диригентските ангажименти на финалния концерт. Найден Тодоров ще дирижира оперните изпълнения на финалистите, а Пласидо Доминго ще застане на пулта за изпълненията на сарсуела – традиционния испански музикално-сценичен жанр, който заема специално място в артистичната кариера на световноизвестния тенор.

Основан през 1993 г. от Пласидо Доминго, конкурсът "Опералия" е сред най-авторитетните международни платформи за откриване на млади оперни таланти. Негови лауреати са световноизвестни певци като Роландо Вийязон, Джойс ДиДонато, Ервин Шрот, Прити Йенде и българката Соня Йончева. Всяка година конкурсът събира млади изпълнители от различни държави, а представянето им се оценява от жури с участието на водещи представители на международната оперна индустрия.

Тазгодишното издание на "Опералия" се провежда от 26 октомври до 1 ноември в Шанхай, с домакинството на Шанхайската консерватория и Shangyin Opera House.

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