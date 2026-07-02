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Избраха временен изпълнителен директор на НДК

Министърът на културата Евтим Милошев е освободил управляващия борд на Двореца

02 Юли 2026
Временният изпълнителен директор Ия Петкова-Ангелова е работила като ръководител на направление „Стратегическо развитие“ в НДК.
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Временният изпълнителен директор Ия Петкова-Ангелова е работила като ръководител на направление „Стратегическо развитие“ в НДК.

Министърът на културата Евтим Милошев е освободил директорския борд на Националния дворец на културата (НДК), съобщи БТА, позовавайки се на информация от културното ведомство. На тяхно място са избрани Ия Петкова-Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин и Иванка Веселинова, като мандатът на новоизбраните членове е до провеждане на конкурсна процедура, но не повече от шест месеца.

На първото си съвещание Съветът на директорите е избрал за изпълнителен директор Ия Петкова-Ангелова. Между 2015 и 2020 г. тя е била ръководител на направление „Стратегическо развитие“ в НДК.

Независимо от влошените финансови показатели през последните години, възнагражденията на съвета на директорите на НДК се удвояват спрямо 2024 година и почти се утрояват спрямо 2023 година, при положение че дружеството отчита загуби и има натрупана загуба от близо 49 милиона евро, обяви министър Евтим Милошев на пресконференция на 5 юни. За възнаграждения на Съвета на директорите на НДК през 2023-та са били отделени над 103 000 евро, през 2024-та – 157 989 евро, а през 2025-а – 304 534 евро. Възнаграждението на изпълнителния директор Андрияна Петкова Татарова през миналата година е било 200 681 евро, тоест тя е получавала месечно възнаграждение 13 680 евро, посочи тогава министърът на културата, който представи всички суми в евро. В интервю в ефира на бТВ Татарова отрече да е получавала такава заплата, но отказа да назове точна сума. Обясни обаче, че е отговаряла за работата на две дружества – софийския и варненския НДК.  

На 25 юни, на заседание на Комисията по културата и медиите министър Милошев обясни, че е отстранил Татарова като член на Съвета на директорите на НДК, но това не я освобождава от отговорност. Той каза още, че Татарова е задължена да не извършва действия, свързани с правомощията й на член на Съвета на директорите на дружеството до заличаването на имената й в търговския регистър при Агенцията по вписванията. Милошев е прекратил и действието на договора за възлагане управление на дружеството, сключен с Андрияна Петкова Татарова.

 

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Ключови думи:

НДК, Андрияна Татарова, Ия Петкова-Ангелова, Евтим Милошев

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