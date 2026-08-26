Авангардистите от „Градът“ възраждат предисторията си във Варна

Изложба на една от знаковите групи в българското изобразително изкуство – „Градът“, се открива утре, 27 август, от 18.00 часа в Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна, в рамките на четвъртото издание на форума „Изкуството като противодействие“. Експозицията включва произведения на основателите ѝ Андрей Даниел, Греди Асса, Вихрони Попнеделев и Недко Солаков. Филип Зидаров – също един от тях, в качеството си на куратор е избрал различен от обичайната ретроспекция ракурс: не възстановка на известните им акции, а поглед към пътя на художниците непосредствено преди и около възникването на групата – към живописта, от която тръгват, и към момента, в който решават да прекрачат установените граници.

Идеята за създаването на група „Градът“ принадлежи на Филип Зидаров. През 1986 г. младият тогава изкуствовед събира около себе си също млади, но вече изявени живописци и им отправя предизвикателството да направят изложба без нито една „картина в рамка“. Две години по-късно, през 1988-а, в изложбената зала на СБХ на ул. „Раковски“ 125 в София е показана първата изложба „Градът?“. Участието в нея е личен риск за авторите, които вече имат свое място и перспективи в тогавашната художествена система, но приемат да нарушат наложените правила.

Във Варна Зидаров се връща не към резултата от този радикален жест, а към неговата предистория – към периода, в който идеите за „Градът“ още ферментират. Избраните произведения позволяват да се разкрият индивидуалните качества на творците, благодарение на които те са поканени в групата, а по-нататъшното им развитие отвежда всеки от тях в различна посока.

Група „Градът“ е изключително влиятелно за времето си обединение на български художници авангардисти. Съществува за кратко – от 1986 до 1991 г., но за този период се превръща в истинско явление, тъй като за първи път показва пред родна аудитория инсталации, оп-арт, пърформанси и други съвременни арт техники. В годините преди 10 ноември 1989-а това се приема почти като политическа акция срещу властта, каквато публиката отдавна жадува. Групата става абсолютен хит и променя сериозно предствата на зрителите за начина, по който съвременното изкуство трябва да се експонира, коментира ArtPrice.

Ето как изкуствоведът Нина Локмаджиева представя накратко всеки един от участниците във варненската изложба.

Андрей Даниел (1952–2020) е сред ярките български живописци от своето поколение, както и дългогодишен преподавател и професор по живопис в Националната художествена академия. В първата изложба „Градът?“ той извежда картината извън традиционната рамка и я разгръща в пространството – едно от решенията, с които групата излиза извън конвенционалния изложбен формат. В настоящата експозиция могат да се видят живописни творби на Андрей Даниел – маслени бои върху платно, в които реалността се превръща в сцена. Фигури, предмети и архитектурни пространства изграждат сложни повествователни ситуации, в които театралността, алегоричният образ и множеството детайли създават собствен вътрешен разказ. Тази живописна основа помага да се разбере и пътят към пространствения изказ на „картината без рамка“.

Греди Асса е живописец и също дългогодишен преподавател в Националната художествена академия. В изложбата „Градът?“ през 1988 г. той участва с „Улицата“. По-късно самият Асса ще припомни „Градът“ като група, в която художниците си показват проектите и етюдите, обсъждат начина на мислене върху художествената задача и сами влизат в ролята на свои критици. Във варненската изложба той присъства с произведения маслена живопис върху платно, в които централно място заемат човешката фигура и портретът. Лицето, погледът и психологическата концентрация на образа се открояват в живописната среда, а фигурата остава носител на основното напрежение в композицията.

Вихрони Попнеделев още преди създаването на „Градът“ има утвърдено присъствие като живописец. В първата изложба на групата участва с „Тичащият човек“. Още тогава той настоява, че експериментът не означава отказ от живописта – позиция, която пряко свързва историческата изложба със сегашния кураторски поглед. И неговите произведения във варненската изложба са изпълнени с маслени бои върху платно. В тях силният цвят, свободно изградената и понякога деформирана човешка фигура и сцени от всекидневието превръщат познатото в необичайна, дори иронична ситуация. При Попнеделев експериментът се ражда не извън живописта, а вътре в самия ѝ език.

Недко Солаков започва професионалния си път като художник живописец, а по-късно се утвърждава на международната сцена със своите концептуални произведения, рисунки, инсталации, обекти и намеси в пространството. В „Градът?“ през 1988-а той се включва със „Сандъче-чекмедже“ – работа, в която обектът и текстът извеждат художественото произведение извън конвенционалната картина. Във Варна Солаков представя десетина живописни творби – маслени бои върху платно, част от личния проект, който той самият нарича „Как съм можел да рисувам някога?“. Тъмни и наситено сини пространства, човешки фигури и предмети образуват метафорични ситуации, които не се поддават на еднозначен разказ. Тези работи показват една по-малко позната живописна отправна точка от пътя на художника преди наднационалното му утвърждаване в концептуалното изкуство.

Изложбата представя Андрей Даниел, Греди Асса, Вихрони Попнеделев и Недко Солаков едновременно като участници в общ художествен проект и като автори със собствени творчески траектории преди и след „Градът“. Именно тази двойственост стои в основата на кураторския прочит на Филип Зидаров – радикалният жест като важен момент в развитието им, който обаче не отменя живописта, а променя отношенията им с нея.

Художественият форум „Изкуството като противодействие“ е инициатива на Градска художествена галерия – Варна, като специфична страна от музейната ѝ дейност, която има за цел да стимулира съвременния творчески процес в българското изкуство, неговите високи нива на художествено мислене, както и най-стойностните му представители в различните родове визуално изразяване.

Експозицията ще остане отворена за посещения до 22 септември.