Южните пейзажи на Свилен Блажев акостират в Бургас

Изложба живопис на известния художник Свилен Блажев отваря врати на 17 септември в бургаската галерия „Пролет“ на ул. „Лермонтов“ 32 в морския град. Вернисажът за откриването е в сряда от 17.30 до 19.30 часа, а картините ще могат да бъдат разгледани до 14 октомври. Те са подготвени специално за пространството на галерията.

Творбите са от два цикъла – „Маслини“ и „Южни пейзажи“, вдъхновени от пребиваванията му в Гърция и на Атон, и са създадени в техника енкаустика („восъчна живопис“ – рядък и труден вид живописна техника с пигмент, разтворен във восък, която не позволява корекции и първият слой остава и последен), маслени бои, акрилна емулсия, пигменти.

Свилен Блажев е роден е през 1953 г. в Кюстендил. Завършва стенопис в Националната художествена академия в класа на проф. Димо Заимов. През 1986-87 г. Се включва в първата изложба на авангардната група „Градът“, която се обявява срещу конюнктурата в родното изобразително изкуство и художествения живот. През 1999 г. прави самостоятелна изложба в Националната художествена галерия, с което става най-младият жив художник, поканен със собствена експозиция там.

Свилен Блажев е водещо име в областта на живописта, автор на повече от 25 самостоятелни изложби в България и в чужбина – Лимасол, Букурещ, Хелзинки, Виена, Хамбург, Цюрих, Китай. Участва в представителни експозиции на съвременно българско изкуство в Европа и САЩ. Най-голямата му изложба у нас е през 2009 г. в Националната галерия и има ретроспективен характер.

Блажев е смятан за един от големите български модернисти, които налагат свободата на абстрактното изкуство извън общоприетите закони на фигуралната композиция. След 1995 г. все по-често замества сюжета с материята и експериментира с вграждането на слама, гипс и други материи наред с боята в творбите си.

Носител е на множество награди. Сред тях са творческо пребиваване в Сите дез арт, Париж, след спечелен конкурс (1995), Гран при от Международното триенале на реалистичната живопис, национални награди за живопис „Владимир Димитров-Майстора“ и „Захарий Зограф“ и др.