Художници от Варна, Русе и Силистра разказват за "Море"-то и "Реката"

Дванадесет варненски художници участват в тазгодишното издание на традиционната лятна изложба "Море", която ще бъде открита днес, 11 август, от 18.00 часа в зала "Ателие Георги Велчев" на Художествения музей "Георги Велчев" – филиал на Градската художествена галерия "Борис Георгиев" в морската столица. Експозицията може да бъде разгледана до 19 септември.

Авторите, чиито творби са включени в селекцията, са Албена Коева, Боряна Симеонова, Боян Боев, Боян Янев, Васил Василев, Венелин Иванов, Деан Даракчиев, Ива Маркова, Мария Чакърова, Светла Косева, Христо Христов и Цветан Кръстев. Всеки от тях представя собствен прочит на вечната в изобразителното изкуство морска тема – от реалистични крайбрежни пейзажи до по-асоциативни и символни живописни решения.

Изложбата "Море" е сред устойчивите летни традиции в културния календар на Варна. През годините тя се утвърди като пространство, в което художници, свързани с морския град, представят нови произведения, вдъхновени не само от брега и вълните, но и от усещането за морето като памет, настроение и лична територия. За първи път експозицията е организирана през 1997 г. и оттогава се провежда ежегодно.

Тазгодишното издание отново показва колко различни могат да бъдат художествените интерпретации на една привидно позната тема. Всяка творба разказва своя история за морето – като природен пейзаж, като светлина, като движение или като вътрешно състояние.

На 13 август от 17.30 часа в Художествена галерия – Русе, пък ще се открие изложбата "Реката" – съвместен проект с Художествена галерия – Силистра, и Дружеството на силистренските художници.

Дунав от векове не разделя, а свързва градове, хора и култури. Именно тази идея стои в основата на изложбата "Реката", която среща в едно пространство художници от двата града, чиято история и културен живот са неразривно свързани с реката. Експозицията е създадена по повод Деня на река Дунав и беше представена за първи път в Художествена галерия – Силистра. Нейното гостуване в Русе продължава инициативата за творчески обмен между двете художествени общности, превръщайки реката в символ на диалога, сътрудничеството и споделената културна идентичност на дунавския регион.

Темата за реката е отправна точка за разнообразни художествени интерпретации. За едни автори тя е реален пейзаж и природна стихия, за други – памет, движение, време или място на срещи. Всяка творба разказва различна история, а заедно произведенията изграждат многогласен визуален разказ за Дунав като пространство на живот и вдъхновение.

Изложбата представя творби на русенски и силистренски художници, изпълнени в различни техники – живопис, графика и скулптура. Разнообразието от художествени почерци и пластични решения превръща експозицията в своеобразен разговор между авторите, между двата града и между различните гледни точки към една обща тема.