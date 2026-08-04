Абстракциите на Красен Бербенков зачеркват канони и догми

Известният варненски художник Красен Бербенков отбелязва своята 70-годишнина с изложба в Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ в морската столица. Експозицията се открива днес от 18.00 ч. и ще остане в залите на галерията до 20 август.

Варненската публика познава автора със свободния му живописен език и като един от преподавателите, формирали няколко поколения млади художници в Националното училище по изкуствата „Добри Христов“. Вместо ретроспективен поглед към целия си творчески път, Бербенков избира да представи основно произведения от последните две десетилетия, показващи развитието на неговия пластичен език и днешните му търсения. „Сметнах, че не е необходимо да проследявам творческите си опити от учебните етюди до последните творби. Включвам някои жанрови работи, портрети на мои приятели, следващи реалистична стилистика, и произведения, които показват как съм стигнал до последните пластични резултати“, споделя той.

В изложбата са включени над 30 произведения живопис, предимно голям формат, създадени след 2002-2003 г. и изпълнени с маслени и акрилни бои. Те продължават линията, която Красен Бербенков представи в Градската художествена галерия през 2024 г. с изложбата „Пространствени варианти“. И в сегашната експозиция цветът, живописната материя и енергията на самия процес са основни изразни средства. Все по-осезаемо е движението от разпознаваемия образ към абстрактното пространство, от повествованието към изчистения визуален знак. „Последните ми работи са доста освободени. Търся абстрактното разсъждение върху живота. За мен абстрактната творба е освобождаване от канони, похвати, правила и норми, тя дава свобода на пластичното израяване“, казва художникът.

Работата върху едно произведение при него не започва с предварително разработен сюжет или ясно фиксиран образ. Водещи са моментното състояние и енергията, които постепенно организират живописната повърхност. Композицията се изгражда в самия процес, а окончателната форма се появява едва в неговия край. Особено значение в живописта на Бербенков има цветът. Художникът работи с контраста между топли и студени тонове, с отношенията между основните цветове, с монохромните състояния и с ярките, категорични хармонии. Вместо да следва една разпознаваема колоритна формула, той търси различно цветово решение за всяка творба.

Съществена част от творческия път на Красен Бербенков е свързана и с неговата дългогодишна преподавателска работа в Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ – Варна. Като един от основателите на специалност „Изящни изкуства“ той участва в изграждането на поколения млади автори. „Свободата трябва да бъде в основата на всички познания“, отбелязва той. Контактът с младите хора оказва влияние и върху собствената му живопис.

Красен Бербенков е роден в Добрич. Завършва специалност „Живопис“ в Националната художествена академия при акад. Светлин Русев. Има над 30 самостоятелни изложби в България и чужбина и участва в множество колективни художествени прояви. Негови произведения се намират в Националната галерия, Градската художествена галерия – Варна, Художествената галерия – Добрич, други публични галерии и частни колекции.