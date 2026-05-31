8 плакатисти търсят "ОБЕКТивно" представяне във Варна

Градската художествена галерия "Борис Георгиев" във Варна представя от 2 юни изложбата "ОБЕКТивно" на артистичната група New Vision International Group и техни съмишленици. Проектът по идея на проф. Георги Янков е реализиран от кураторката Люба Томова и с подкрепата на директора на Българския културен институт в Берлин Борислав Петранов.

Със свои творби участват осем автори – проф. Георги Янков, Димитър Трайчев, Люба Томова, Милена Абанос, Ненко Атанасов, Николай Младенов, Радослава Боор и Страхил Димитров-Радин. Те представят концептуални обект-плакати – форма, която излиза извън традиционното разбиране за плаката като приложен или рекламен жанр и го утвърждава като автономно поле на съвременното изкуство.

New Vision International Group е създадена през 2003 г. и още от самото начало нейното лого се появява върху плакати, „освободени от ангажимента към поръчителя“, както отбелязва проф. Георги Янков. "Те показват единствено артистичните и морални позиции на авторите. New Vision International Group негласно се превърна в отличителен белег за лоялност към стойностното изкуство, освободено от конюнктурни съображения." Според него в рамките на българската практика обект-плакатът постепенно се оформя като самостоятелна форма на авторски плакат: "Във времето се очертаха негови характерни качества – специално композирани инсталации или арт-обекти. Те са произведения на концептуалното изкуство, готови за показване в галерия. След добавяне на текст и отпечатване стават носители на нов визуален език."

Кураторката на изложбата Люба Томова споделя, че проектът не търси йерархии и съревнование между авторите, а поставя акцент върху плаката като пространство на свободно художествено мислене: "Ние се представяме като един отбор – не просто за да изглеждаме така, а защото така го усещаме. Не сме имали за цел да показваме наградени плакати. Плакатите са авторски – някои са създадени по поръчка, други не са, но дори и поръчковите не са се поддали на мениджмънта и на маркетинга, ако мога да го кажа с лека ирония. Плакатът дълги години се възприема като рекламен, пропаганден, обслужващ. Но пътят, който това изкуство изминава, го превръща и в авторско изкуство. Можем да го гледаме както живописта или графиката – не като носител на реклама, а като самостоятелна художествена форма."

"Всички тези плакати първо съществуват като обекти – те са направени в материал. След това са заснети, за да могат да бъдат представени в този формат. От тази гледна точка говорим за обект-плакат, но по-скоро става дума за еманципацията на плаката като изкуство изобщо", обръща внимание тя.

Обект-плакатът не следва нормативни форми или технологии, а се подчинява на идеята: "Няма ограничения за методи и технологии. Отдавна този тип плакат е носител на лични авторски идеи, освободени от технически, поръчкови и физически ограничения", отбелязва и проф. Янков. Форматът не е норма, а средство – той само улеснява представянето на произведения, които по своята същност принадлежат към по-широкото поле на съвременното концептуално изкуство.

Изложбата "ОБЕКТивно" е покана към публиката да преосмисли ролята на плаката – от средство за комуникация към самостоятелен художествен жест, от приложна форма към пространство за идеи. Тя ще остане в залите на Градската художествена галерия до 21 юни.