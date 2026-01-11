Академията чества Греди Асса с "хонорис кауза"

На 14 януари, сряда, от 18:00 часа в галерия "Академия" ще се състои тържествена церемония по удостояване на проф. Греди Асса с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на Националната художествена академия. То се присъжда за изключителните му заслуги на преподавател в Академията, за неговия значим принос за развитието и достойното представяне на съвременното визуално изкуство в България и чужбина.

Връчването на званието ще бъде съпътствано от вернисаж на изложбата "Годините в Академията", която се открива в галерията на НХА на ул. "Шипка" 1.

Греди Асса е художник, който открива своето вдъхновение в живота и всички негови елементи – в природата, по време на пътуванията, посетените места, срещнатите хора и техните истории. Изложбата "Годините в Академията" представя негови голямоформатни платна и рисунки, обединени от две тематични оси – вдъхновението, породено от самия акт на сътворение на картината и Академията, и екологията, връзката на човека с природата, взаимодействието и съжителстването му с нея. Според проф. Асса имено в днешния свят на тревоги, а понякога и отчаяние, само изкуството е способно да вдъхновява и освобождава, разказват организаторите на експозицията.

Проф. Греди Асса е роден на 29 януари 1954 г. в Плевен. През 1981 г. завършва специалност "Стенопис" във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ при проф. Никола Гелов. Преподавател и един от основателите на специалност "Моден дизайн" в НХА. Член e на Съюза на българските художници от 1985 г. В периода 2010 – 2015 г. е изпълнителен директор на НДФ "13 века България". Заедно с Андрей Даниел, Божидар Бояджиев, Вихрони Попнеделев, Недко Солаков и Филип Зидаров основават групата за авангардно изкуство "Градът". Прави специализации в Cité des Arts, Париж, Франция (1996), във Фондация Ланан, Ню Йорк, САЩ (1998) и International Studio Programme, Ню Йорк, САЩ (1999).

Картини на проф. Греди Асса са притежание на Националната галерия, Софийската градска художествена галерия, Бундестага в Берлин, Музей "Петер Лудвиг" в Кьолн, Колекция "Франк Пажес" в Баден-Баден, Музей на холокоста във Вашингтон, Музей за европейско изкуство в Ню Йорк, Колекция "Джон Бърнс" при Бостън Колидж, Бостън, Музей за съвременно изкуство в Ниш и други.

Носител е на редица награди, сред които Националната награда за живопис "Захарий Зограф" за 2023 г. и почетният знак "Св. Пимен Зографски" - огърлие със синя лента, на НХА. Един от най-продуктивните наши съвременни художници, самостоятелните му изложби наброяват десетки от 2001 г. до днес. Само преди дни, на 31 декември, в столичната галерия "Ракурси" приключи неговата предишна експозиция "Миниатюри".

Изложбата "Годините в Академията" ще може да се види в галерията на НХА до 1 февруари.