Магьосникът Греди Асса броди из въздух, вода, огън и земя

Проф. Греди Асса кани публиката на ново визуално пътешествие с изложбата си „Въздух, вода, огън и земя“, посветена на четирите природни стихии. Експозицията, която ще бъде представена във „Vivacom Art Hall Оборище“ 5, включва 25 нови живописни платна. Официалното откриване ще се състои на 28 май (четвъртък) от 18.30 ч. в салонната зала на галерията, а картините ще могат да бъдат разгледани от посетителите до 7 юни при вход свободен.

Изложбата предлага сетивно и интелектуално преживяване, в което живописта се превръща в пространство за диалог, движение и емоция. Чрез наситени цветови пластове в многопластовите композиции авторът изследва въздуха, водата, огъня и земята като състояния на човешкото възприятие. „Живописта е приласкаваща, омайваща и отдаваща на зрителя вълнение, което го кара да застане близо до нея, после да се отдалечи. Този своеобразен танц е мълчаливото влюбване в картината. Напред, назад и отново, и отново с блясък в очите“, споделя Греди Асса.

Според художника живописта създава пространство, в което зрителят преминава отвъд видимото и навлиза в сложната амалгама на цветове, форми и преживявания. „Как един правоъгълник може да пренесе история, събитие, случки и преживявания? Тогава живописта сама позволява да се премине през нейните процепи, над изникващите сложни наслоявания в амалгамата на цветовете. Приключение, което изисква усилие не само на сетивата, но и задълбоченост на интелекта“, допълва авторът.

Творбите от експозицията могат да бъдат закупени ексклузивно в галерията и само в периода на изложбата (28 май–7 юни).

Греди Асса е роден през 1954 г. в Плевен. В средата на 80-те години е сред основателите на емблематичната авангардна група „Градът“ (1986–1987), заедно с Андрей Даниел, Божидар Бояджиев, Вихрони Попнеделев, Недко Солаков и Филип Зидаров. Художникът има повече от 90 самостоятелни изложби в България, Европа, Азия и САЩ. Участвал е в престижни международни форуми, сред които Венецианското биенале, Международното биенале на изкуствата в Пекин и Биеналето на графичните изкуства в Любляна.

Греди Асса е професор в Националната художествена академия, където основава и ръководи катедра „Мода“, а в периода 2000–2004 г. е и заместник-ректор. Между 2010 и 2015 г. оглавява Национален дарителски фонд „13 века България“. През 2024 г. получава Националната награда за живопис „Захарий Зограф“, а през 2026-а е удостоен с академичното звание доктор хонорис кауза на НХА и става почетен международен гост-професор на Независимия университет на щата Идалго, Мексико.