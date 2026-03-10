Александра от „Гунди“ и Кремена от „Хага“ са сестри в „Малката Ангия“

Актрисите Александра Свиленова, обикната от зрителите като Лита във филма „Гунди – Легенда за любовта“, и Кремена Славчева – момиченцето от спектакъла „Хага“ на Галин Стоев, ще се превъплътят в главните роли на двете сестри в спектакъла на Народния театър „Малката Англия“ по едноименния роман на писателката Йоанна Каристиани, отличен с Националната награда за литература на Гърция.

В едно семейство две сестри порастват под строгия поглед на майка си (в образа влиза актрисата Жана Рашева) и според правилата на общността, в която бракът е не въпрос на любов, а на чест, престиж и сигурност. Появата на един млад моряк разклаща установения ред и поставя на изпитание не само чувствата, но и връзките между най-близките хора. Тази история Диана Добрева пренася на Голяма сцена на Народния театър, а дългоочакваната премиера ще бъде на 15 и 16 април. Постановката е първата сценична адаптация на романа на Каристиани.

На гръцкия остров Андрос, наричан от местните жители „Малката Англия“ заради силно развитото корабоплаване, една жена се осмелява да последва любовта си дори отвъд смъртта. Сред стените на дом, блъскан от вятъра на войната, живеят една майка, две сестри, двама мъже и една тайна. Тайна като опънато въже, по което героите трябва да преминат, докато целият остров бавно потъва в уханието на жасмина и невъзможната любов. В сценичната версия на Диана Добрева по драматизацията на Александър Секулов спектакълът разказва чувствена история за неистовия кураж да не позволиш на смъртта да те раздели с онзи, когото си обикнал.

Редом с Александра и Кремена на сцената зрителите ще видят актьорите Ана Пападопулу, Веселин Мезеклиев, Константин Еленков, Жана Рашева, Димитър Николов, Иван Николов, Ирина Митева, Анета Иванова, Боряна Маноилова, Васил Драганов, Любомир Петкашев и Стефан Къшев. Сценографията и костюмите са на Марина Райчинова, музиката – на Петя Диманова, хореографията – на Олга Панго, а видео дизайнът – на Петко Танчев. Преводът на текста е на Емануел Мутафов.

През 2002 г. романът „Малката Англия“ излиза на български. Издателите от „Библиотека 48“ го представят по следния начин: „роман за разтърсваща и объркана любов, за сложните семейни взаимовръзки, за ролята на малкия човек в историята, за красивото и гротескното. Авторката изгражда една релефна и едновременно абсурдна образност, съчетавайки псувни и цитати от църковните поети. От всеки ред лъха мирис на узо и портокали, чувства се една безбрежна Одисеева мъка, но в романа става дума и за изневяра, пари, сифилис, отегчителна вярност, традиционализъм и жажда за нови светове. Йоанна Каристиани рисува лабиринтите на балканската душа, а в някой щрих сте и вие...“. За жалост, тиражът е отдавна изчерпан, а книгата не е преиздавана у нас оттогава.

Филмът на Панделис Вулгарис „Малката Англия” по издадения през 1997 г. едноименен роман на съпругата на режисьора Йоанна Каристиани, през 2014 г. е официалният кандидат на Гърция за най-добър чуждоезичен филм на наградите „Оскар“. През април същата година лентата печели шест награди на Гръцката академия за кино, включително за най-добър филм. Два месеца по-късно, на 17-ия международен фестивал в Шанхай, творбата на Вулгарис е удостоена с отличия в три категории – за най-добър филм, най-добра режисура и най-добра актриса за изпълнението на главната женска роля от Пинелопи Цилика.

Билетите за премиерните дати на спектакъла на Народния театър „Малката Англия“ вече са в продажба онлайн, както и на касите на Народния театър.