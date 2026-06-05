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Според регионалния министър "сглобката" във Варна е направила незаконен град

Днес, 12:12
Регионалният министър Иван Шишков
БГНЕС
Регионалният министър Иван Шишков

Регионалният министър Иван Шишков директно обвини бившия кмет на Варна Иван Портних и настоящия Благомир Коцев за случая "Баба Алино".  Шишков заяви пред журналисти в парламента, че "сглобката“ във Варна "си е сглобила незаконен град".

"Отговорността по този казус е на община Варна. Има услужливо затваряне на очи и от страна на ВиК-Варна", каза министърът. И допълни, че нито една институция не е искала да работи така, както трябва. "Става въпрос за една много голяма сглобка", изтъкна Шишков. Министърът заяви, че е имало  жалби, сигнали и съмнения, но администрацията не е реагирала. "Още по-лошото е, че е било допуснато изменение на подробния устройствен план при положение, че вече е имало констатирано незаконно строителство", каза министърът.

Регионалният министър допусна, че сградите може да бъдат премахнати, защото законът е категоричен  по този въпрос, а  правомощията за премахването на незаконното строителство са на кмета на Варна. "Казах му (на Б. Коцев – бел. ред.), че това е изключително належащо, защото така изисква законът", каза Шишков. По отношение на хората, които са закупили жилища с банкови кредити, министърът заяви, че отговорността трябва да бъде търсена от инвеститора. "Това са строежи фантоми. Ако се стигне до премахване на незаконните обекти, собствениците трябва да потърсят правата си от фирмата, която им е продала тези имоти", заяви той. И подчерта, че към момента за една сграда има основания да се счита за търпим строеж и няма да бъде засегната от евентуални процедури по премахване.

Министър Шишков посочи, че проверките продължават и в други институции, включително във ВиК и Регионалната инспекция по околната среда и водите. Агенцията по геодезия, картография и кадастър пък извършва паралелна проверка на удостоверенията за търпимост, издавани във Варна през последните години.

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Ключови думи:

Иван Шишков, Баба Алино

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