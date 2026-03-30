Служебното правителство отпусна 400 хил. евро за паравани за гласуване

БГНЕС Областният управител на област София Вяра Тодева определи победителя в публичното състезание за доставка на паравани за гласуване с хартиени бюлетини за нуждите на областта.

С решение служебното правителство е завишило средствата за подготовката и провеждането на предстоящите на 19 април избори с 400 000 евро.

Парите са необходими за изработката на параваните, зад които ще се гласува с хартиени бюлетини. Обществените поръчки са обявени от областните управи. Така сумата по план-сметката за изборите вече е 66 035 000 евро.

В събота областният управител на област София Вяра Тодева определи победителя в обществената поръчка за доставката на параваните за гласуване с хартиени бюлетини за нуждите на областта. На първо място е класирана офертата на ЮПИ ЕКСПО ЕООД с предложена най-ниска цена - 42 210 евро без ДДС, а на второ - Кооперация "Панда", с цена 48 222 евро без ДДС. В обществената поръчка са участвали шест фирми, предава БТА.

Координационният съвет за подготовка на изборите показа и как ще изглеждат параваните по време на днешния си редовен брифинг. Техническата спецификация повелява параванът да е с П-образна конструкция; да е съставен от три части - една предна и две странични, и изработен от плътен и напълно непрозрачен материал с бял цвят.

Преди месец параваните станаха обект на спор между ЦИК и служебния премиер Андрей Гюров. Двете страни проведоха среща, на която уж бе постигнато единодушие, че параваните трябва да имат стандартен формат и да се доставят централно. След това говорителят на ЦИК Росица Матева съобщи, че комисията е получила писмо от служебния кабинет, според което параваните са отговорност на общинските администрации. В съответствие с писмото, ЦИК прие решение, че параваните могат да се осигуряват децентрализирано, от общините, като разходите ще се покриват от план-сметката за изборните разходи.