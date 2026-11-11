Разлив на петрол ограничи движението по магистрала "Струма"

БНТ Настилката е била обработена три пъти, за да се отстрани разлятото гориво и да се осигури безопасното преминаване на автомобилите.

Движението по автомагистрала „Струма“ вече е възстановено и в двете ленти след големия разлив на петролни продукти в района на Перник. В изпреварващата лента обаче служители на „Пътна полиция“ контролират трафика и не позволяват изпреварване. Това са съобщили за БИ Ти Ви от Областната дирекция на МВР в Перник.

Настилката е била обработена три пъти, за да се отстрани разлятото гориво и да се осигури безопасното преминаване на автомобилите.

По-рано днес замърсяването беше открито в участъка между 30-ия и 33-ия километър на магистралата. За него сигнализирал екип на Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП), който се натъкнал на разлива и подал сигнал на телефон 112.

Заради риска от катастрофи временно беше ограничено движението на тежкотоварните автомобили, а леките коли бяха отклонявани през село Мало Бучино.