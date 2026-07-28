Тежък инцидент с четири коли затвори магистрала "Струма"

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Осем са пострадалите при тежка катастрофа на "Струма", движението към Кулата е затворено. Произшествието е станало след 18:30 ч.

Тежка катастрофа е станала на магистралата в района на Бобошево. В инцидента са участвали четири автомобила.

По първоначални данни от ОДМВР – Кюстендил първият автомобил се е блъснал в предпазната мантинела. Шофьорите на следващите три автомобила са се опитали да избегнат удара, но в резултат са последвали последващи сблъсъци.

От ранените 8 души, най-малко двама вече са транспортирани за допълнителни прегледи и изследвания в болницата в Дупница.

Поради затварянето на платното в посока Кулата при разклона за Бобошево, екипи на „Пътна полиция“ пренасочват автомобилния поток по главен път Е-79.

На терен продължават да работят екипи на „Спешна помощ“, Противопожарната служба и МВР, които разчистват пътното платно и изясняват причините за катастрофата.