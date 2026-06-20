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Възстановено е движението по "Струма" в посока Кулата

Ограничението, въведено заради "свръхнатоварен трафик", засягаше участъка от км 97 до км 105 на магистралата

20 Юни 2026Обновена
БГНЕС

Възстановено е движението в участъка от км 97 до км 105 на магистрала "Струма"‘ в посока Кулата, съобщава Агенция "Пътна инфраструктура".

По-рано днес движението в участъка беше временно ограничено заради "свръхнатоварен трафик", както обясниха от АПИ, като беше пренасочено от пътен възел "Благоевград Юг" по път I – 1 София – Кулата.

Временно движението при км 5 по път II-17 /Околовръстен път на Ботевград/  в посока София се осъществява в една лента поради пътна катастрофа. Трафикът се регулира от пътни полицаи.

Също заради катастрофа е ограничено движението по пътя Габрово – Трявна. Инцидентът е станал в района на село Жълтеш, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Габрово.

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Ключови думи:

Магистрала Струма, засилен трафик

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