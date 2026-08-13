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Обходният път на Кресна ще е готов до края на 2027 г.

Министърът на земеделието поправил грешка на предшественика си, която застрашавала строителството

Днес, 14:01
Двама министри - на земеделието Пламен Абровски и на регионалното развите Иван Шишков инспектираха днес строежа на обходния път на Кресна.
Двама министри - на земеделието Пламен Абровски и на регионалното развите Иван Шишков инспектираха днес строежа на обходния път на Кресна.

Ден след обявения старт на кампанията "Регионите говорят", министри тръгнаха на обиколки в общините, за да видят проблемите на място.

Министърът на регионалното развитие Иван Шишков и министърът на земеделието  Пламен Абровски посетиха днес строежа на обходния път на град Кресна.

Министър Шишков обяви, че е доволен от напредъка на строителството и очаква обходният път да бъде завършен до края на 2027 г. Като възможен проблем той посочи необходимостта от допълнително отчуждаване за около километър и половина от трасето.

Абровски пък се похвали, че тази сутрин правителството е отстранило пречка пред строежа на автомагистрала „Струма“.

"През февруари 2026 г. подробният устройствен план за изграждането на отсечката е одобрен, като Министерството на земеделието и храните и държавните горски предприятия преди това са го съгласували без забележки. Два месеца по-късно и осем дни преди края на кабинета "Гюров", тогавашният министър на земеделието издава актуализирана заповед за горите във фаза на старост с включен имот с площ близо 80 декара, който почти изцяло попада в трасето на вече одобрения подробен устройствен план. По каква причина се е стигнало до това - дали е станало поради незнание, неглижиране или някой е подвел бившия министър на земеделието, също не мога да кажа“, коментира Пламен Абровски.

Тази сутрин той е издал нова заповед, с която проблемните територии се изваждат от режима на гори във фаза на старост и на тяхно място се включват други имоти с подходящи характеристики.

Строителството на обходния път на Кресна започна на 27 ноември м. г. Отсечката е с дължина близо 4,2 км и е част от лот 3.2.2, който включва и 10 км от магистрала "Струма". С построяването на обхода, който ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движението. 

Изграждането на последния участък от магистрала "Струма" през Кресненското дефиле ще бъде финансирано с държавни средства, защото забавянето с години на процедурите е довело до загуба на европейско финансиране, заяви министър Шишков.

Той определи като „поредица от партизански акции“ действията, които през годините са затруднявали изграждането на този участък. "Последните 13 години никое управление не е направило необходимото за отключване на процеса по изграждане на най-трудния участък от автомагистрала "Струма", заяви регионалният министър Иван Шишков.  "Нашите намерения категорични са да завършим този инфраструктурен обект. В момента се проектира да се качи втората лента горе", каза той.

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Ключови думи:

обход на Кресна, Магистрала Струма

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