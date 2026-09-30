Прокуратурата връчи на Сандов обвинението за "Петрохан"

Близо 2 седмици, след като прокуратурата съобщи, че е привлякла като обвиняем бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов във връзка с казуса "Петрохан", днес прокуратурата най-сетне му предяви обвинението. Определена му е мярка за неотклонение "подписка".

"Обвинението е за действия, извършени на 08.02.2022 г., когато обвиняемият е заемал длъжността министър на околната среда и водите. Според събраните по досъдебното производство доказателства той е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии", обяви прокуратурата на 18 септември. НАКЗТ е организацията на Ивайло Калушев.

Съгласно обвинението чрез споразумението на неправителствената организация са били възложени държавновластнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони.

Според обвинението действията са били извършени с цел да бъде набавена облага за неправителствената организация, изразяваща се в осигуряване на достъп и възможност за ползване на район и земи около рид "Тодорини кукли" в Стара планина. Вследствие на това са настъпили значителни вредни последици.

На излизане от прокуратурата Сандов коментира, че споразумението не възлага контролни функции, не създава права, не води до зловредни действия. Той го определи като добро намерение за бъдещо сътрудничество. Законът не изисква да се прави предварителна проверка на такива организации, но са правени много такива и не са констатирани нарушения, посочи Сандов.

Говорителят на Софийската градска прокуратура прокурор Николай Николаев коментира днес, че вредните последици били ограниченият достъп на гражданите и накърненият престиж на държавата, защото държавновластнически функции не могат да бъдат делегирани на частни сдружения.

Адвокат Александър Кашъмов, който защитава Сандов, каза, че обвинението е абсурдно. Цитиран от БТА, той обясни, че Сандов е бил извикан на разпит през март месец, по делото за убийствата при хижа "Петрохан" преди парламентарните избори, а действието в момента се извършва преди президентските избори. По думите му оправомощаване на неправителствена организация, в противоречие със закона, никога не е имало.

"Разследването е образувано през 2022 г. Нямаме отговор на въпроса, защо сега се повдига обвинение. Нямахме представа за съществуването на това производство. Самият следовател го е получил през април т. г.", каза още Кашъмов.

Прокуратурата води и второ досъдебно производство, в рамките на което се извършва разследване на обстоятелства, свързани с финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация, стопанисваща хижа "Петрохан". Установени са банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените американски щати.