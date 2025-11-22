Медия без
Украйна и САЩ ще проведат преговори в Швейцария

Главните участници в корупционния скандал в енергетиката са обявени за издирване

22 Ноем. 2025Обновена
Рустем Умеров оглавява украинския Съвет за национална сигурност и отбрана
Украйна и Съединените щати през следващите дни ще проведат консултации относно възможните параметри на бъдещо мирно споразумение. Това заяви ръководителят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров. „Украйна подхожда към този процес с ясно разбиране на своите интереси“, написа Умеров в Телеграм.

От офиса на президента на Украйна също съобщиха, че в следващите дни „ще се проведат консултации относно стъпките за прекратяване на войната“.

„Разчитаме на конструктивна работа и сме готови да действаме възможно най-бързо, за да постигнем истински мир“, добавиха украинските власти.

Поводът за интензивните разговори е т.нар. мирен план, изработен от САЩ, отчитащ всички руски претенции, който Украйна е притисната да приеме до 27 ноември. Това стана причина вчера украинският президент Володимир Зеленски да направи драматично обръщение към украинския народ, подчертавайки трудния момент за страната, изправена в момента между Сцила и Харибда. 

Министърът на армията на САЩ Дан Дрискол е станал новият специален представител на президента Доналд Тръмп за уреждането на конфликта в Украйна, съобщават източници на "Гардиън". По думите им група американски генерали ще пристигне в Москва в края на следващата седмица, за да обсъди „мирния план“ с Кремъл.
Дрискол е приятел и съученик на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс. В Белия дом го описват като един от най-ефективните членове на екипа на Тръмп.

На 20 ноември делегация от високопоставени военни служители на САЩ, водена от Дрискол, проведе преговори с президента на Украйна Володимир Зеленски в Киев. След срещата Зеленски заяви, че е готов да обсъжда „мирния план“ на Тръмп.

Делегацията се е срещнала и с представители на Европа, пише "Файненшъл Таймс". Американците заявили, че техният план „почти не подлежи на обсъждане“ и че Украйна ще трябва да сключи сделка, тъй като се намира в „много лошо положение“. От своя страна Дрискол предупредил, че „Вашингтон ще прояви минимална гъвкавост“.

Един от високопоставените европейски служители определил тона на срещата като отблъскващ. По думите му Дрискол използвал много нецензурен език, настоявайки, че „трябва да се приключи с това лайно“, и разговорът бързо стигнал до задънена улица.

Генералът, следвайки указанията на Тръмп, настоява Зеленски да подпише споразумението до 27 ноември - когато в САЩ се отбелязва Денят на благодарността.

КОРУПЦИОННИЯТ СКАНДАЛ

Според спекулации на големи световни медии Володимир Зеленски е притиснат в момента от големия корупционен скандал, в който е замесен негов бивш съдружник Тимур Миндич и двама министри на енергетиката, които бяха отстранени. Разкритията излязоха от украинската антикорупционна комисия, която преди няколко месеца Зеленски се опита да закрие, но след протести в страната се отказа. 

Днес Украйна обяви за издирване замесените в делото „Мидас“ Миндич и Цукерман. 

За това се съобщава в базата данни на Министерството на вътрешните работи. Профилите на заподозрените се показват в раздела „Лице, което се укрива от органите на досъдебното разследване“.

В базата данни се посочва, че датата на изчезване на Тимур Миндич е 20 ноември, а на Александър Цукерман – 26 октомври.

 

