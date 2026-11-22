Цял вход на жилищна сграда бе разрушен от дрон от първия до петия етаж

В селището Димер, Киевска област, след руски удар с дрон по пететажна жилищна сграда няма връзка с 14 души. Възможно е под развалините все още да има хора, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. По думите на президента един от входовете на сградата е частично разрушен. Издирвателно-спасителната операция продължава от сутринта. Спасителите са евакуирали девет души и са локализирали пожара.

Dimer, Kyjevská oblast - U domu zničeného ruským útokem probíhají pátrací a záchranné operace, — média. pic.twitter.com/yz9btIaYil — Jiri Jicha (@jirik957) 22 ноември 2026 г.

„Но за съжаление под развалините все още може да има хора: с 14 души няма връзка“, написа украинският президент.

По-рано Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна съобщи, че входът е разрушен от първия до петия етаж и че под развалините може да се намират осем души.

По данни на спасителите двама души са пострадали, включително тийнейджър, роден през 2010 г., който е бил хоспитализиран.

Зеленски съобщи също, че дете е било ранено при удар с управляеми авиационни бомби по жилищни сгради в Запорожие.

По данни на украинския президент през изминалата седмица 20 области на Украйна са били подложени на руски атаки. Русия е използвала около 2700 дрона, близо 1460 авиационни бомби и 165 ракети от различни типове.

Значителна част от ракетите са били балистични, включително севернокорейски. Зеленски твърди, че Русия помага на Пхенян да ги модернизира, като повишава точността на ударите им.

На фона на тези атаки Зеленски разкритикува забавянето на доставките на средства за противодействие на балистични ракети и призова САЩ да разрешат предоставянето на ракети за системите Patriot, които вече са платени по програмата PURL.

Зеленски призова също партньорите да продължат финансовите си вноски по програмата, като я определи като основен източник на средства за защита на Украйна от балистични ракети.