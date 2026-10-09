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SpaceX взе честоти за мобилен оператор в САЩ

Мрежата Starlink ще обедини услугите си "от спътник към мобилен телефон" с наземна мрежа

Днес, 14:16
Илон Мъск заяви, че честотният спектър в ниския диапазон е "последният ключов елемент от пъзела, необходим на SpaceX, за да осигури пълно мобилно покритие в Америка".
Илон Мъск заяви, че честотният спектър в ниския диапазон е "последният ключов елемент от пъзела, необходим на SpaceX, за да осигури пълно мобилно покритие в Америка".

SpaceX на Илон Мъск обяви, че вече разполага радиочестотен спектър в ниския диапазон. Компанията ще използва спътниците си Starlink, за да предоставя  и услуги като мобилен оператор в САЩ.

В публикация в X в четвъртък Мъск заяви, че честотният спектър в ниския диапазон е „последният ключов елемент от пъзела, необходим на SpaceX, за да осигури пълно мобилно покритие в Америка“.

SpaceX заяви, че веднага щом получи одобрение от Федералната комисия по комуникациите, ще обедини своите услуги „от спътник към мобилен телефон“ с наземна мрежа, която може да свързва устройства навсякъде.

През септември Starlink Mobile на Илон Мъск получи лиценз от Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC), който позволява на SpaceX да оперира като международен телеком оператор и да пренася гласов и интернет трафик между САЩ и други държави (след съответни решения на местните регулатори).

Starlink се превръща в глобален мобилен оператор
Starlink Mobile на Илон Мъск получи лиценз от Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC), който осигурява правната основа на SpaceX да оперира като международен телеком оператор и да пренася гласов и интернет трафик между САЩ и други държави.
СЕГА
20 Септ. 2026

Сега става ясно, че SpaceX вече разполага с честоти (придобити в сделка с инвестиционния фонд Grain Management), което ще позволи на компанията да предоставя мобилни услуги.  

Лицензите за честотната лента от 800 MHz станаха достъпни, след като през август Grain приключи сделка за размяна на радиочестотен спектър с T-Mobile. Сделката бе одобрена от Федералната комисия по комуникациите под условие - Grain да обяви търг за разработване на честотния спектър, който е бил недостатъчно използван. Комисията бе дала срок до 5 ноември за приключване на търга. 

Досега Grain е използвала честотната лента от 800 MHz само за наземни услуги.

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Ключови думи:

Starlink, SpaceX

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