100-процентовият "Левски" оглави класирането

Шампионът "Левски" продължава уверения си ход през новия сезон в Първа лига. "Сините" спечелиха с 3:1 гостуването си срещу "Ботев" (Пд) в VII кръг. Това бе шестата им победа от шест мача, с което те оглавиха класирането с пълен актив от 18 точки. Така "Левски" изпревари доскорошния лидер "Лудогорец", който е със 17 точки, след като днес завърши 1:1 при гостуването си срещу "Спартак 1918" (Вн). Предимството за столичния тим е, че е с мач по-малко и може да увеличи аванса си след гостуването си в сряда в отложения двубой срещу "Славия".

Мачът в Пловдив не бе лек за "Левски". Тимът поведе с 2:0 след дебютния гол на сръбския национал Марко Груич в 51-ата минута и на Алдаир в 59-ата. След това Асен Чандъров намали за "Ботев" в 64-ата. Точно той имаше възможност да изравни в 84-ата минута, но изпусна дузпа - вратарят на "сините" Светослав Вуцов изби удара му и така се реваншира за неубедителната си намеса при гола на домакините. Това даде импулс на "Левски" да отбележи още веднъж. Точен бе Рейналдо в 4-ата минута на допълнителното време след асистенция на Сержиньо. След четвъртата си загуба за сезона "Ботев" е на 9-о място със 7 точки.

Във Варна вратарят на "Спартак 1918" (б.ред. - и бивш на "Лудогорец") Пламен Илиев направи отличен мач, спасявайки два опасни удара на Квадво Дуа и един на Агибу Камара. Варненци дори поведоха чрез Шамуел Майор в 65-ата минута, но 19-годишният Александър Маринов вкара първия си гол за "Лудогорец" само 3 минути по-късно. След това обаче "Лудогорец" така и не създаде достатъчно чисто положение. Това бе втора поредна грешна стъпка за разградчани, които в миналия кръг завършиха пък 1:1, но като домакини срещу "Славия". Със спечелената точка "Спартак 1918" излезе на седмо място с 8 точки.

Спартак Варна - Лудогорец 1:1 /репортаж/ Date: 30-08-2026 ,Watch the Condensed Game from FK Spartak 1918 Varna vs. Ludogorets Razgrad PFK, 08/30/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: FK Spartak 1918 Varna, TeamB: Ludogorets Razgrad PFK, TeamAction: , Half: , PlayerName: Спартак Варна - Лудогорец 1:1 /репортаж/ Date: 30-08-2026 ,Watch the Condensed Game from FK Spartak 1918 Varna vs. Ludogorets Razgrad PFK, 08/30/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: FK Spartak 1918 Varna, TeamB: Ludogorets Razgrad PFK, TeamAction: , Half: , PlayerName:

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Треньорът на "Ботев" (Пд) Станислав Генчев каза след загубата: "Като игра стояхме добре на терена. Опитвахме да се надиграем с "Левски" и имаше моменти, в които успявахме. Мачът беше равностоен. Получихме гол в момент, в който останахме с човек по-малко заради оказването на лекарска помощ. След това се разколебахме и получихме втори гол. Пропуснахме дузпата, но това е част от играта. Поздравих футболистите в съблекалнята за характера. Не са много отборите, които могат да се върнат в мача от 0:2 срещу Левски. Не ни достигна по малко от всичко - повече напрежение, липса на концентрация. Като желание футболистите показаха, че искат да вкарат гол. Пресирахме противника високо, опитвахме да играем със самочувствие и да изграждаме атаките си."

Колегата му от "Левски" Хулио Веласкес бе щастлив: "Много съм доволен, защото бе много важно да вземем тази победа и да вземем трите точки днес. Направихме добър мач. Заслужена победа. Противникът започна добре в първите минути. Ние трябваше да се напаснем към тяхната игра. Успяхме да задържим топката, за да останем в тяхната половина и това ни доведе до няколко ситуации, в които можехме да вкараме гол. Отборът ни влезе добре през втората част. След като получихме гол, имаше лека несигурност, но смятам, че показахме мъдрост какво трябва да направим в тези моменти. Знам колко е трудно да се играе след този мач в Европа. Затова отдаваме заслуженото на моите играчи и съм изключително щастлив за тях."

Наставникът на "Лудогорец" Томас Райс не беше доволен: "Само създадохме положения, но забравихме да финализираме. Заради една грешка успяха да ни вкарат гол. Не сме доволни, защото трябваше да спечелим. Трябва да работим върху завършващият удар. Реакцията след получения гол беше добра. Днес дадох шанс на Александър Маринов, защото той си го заслужи. Гледах го във втория отбор."

Временният треньор на "Спартак 1918" (Вн) Васил Петров заяви: "Вярвах, че може да вземем нещо позитивно от мача. Във футбола, когато се опитваш да надскочиш себе си, да играеш с мотивация и желание, вкъщи с такава публика, нещата се изравняват. И в атака, и в защита направихме грешки. От нисък блок преходите неуспешно даже да не кажа, че нито един не осъществихме. Имаше грешки от тактически план в защита. В атака искахме по друг начин да изглеждаме. Не се получиха много от нещата във фаза атака. Аз съм в структурата на клуба, не мога да предам хората, след като ми гласуват доверие. След като те са преценили, че аз трябва да съм (б.ред. - временен треньор), не мога да откажа. Знам, че предстоят трудни мачове и много треньори биха се притеснили да не започнат с няколко загуби, но аз съм млад треньор и трябва да го търся това предизвикателство."

ЦСКА излезе на трето място

Отборът на ЦСКА би с 3:1 като домакин "Черно море" в късния неделен мач. Италианският халф Стефано Сенси откри в 20-ата минута, а нидерландският нападател Жоел Зварц в 30-ата вкара шестия си шампионатен гол за сезона и направи резултата 2:0. Преди почивката Селсо Сидней намали за варненци в 39-ата минута, но до изненада на ст. "Васил Левски" не се стигна. В края на мача Сантиаго Годой оформи крайния резултат в 86-ата минута, като това бе третото му попадение в Първа лига този сезон.

Така критикуваният от феновете треньор на ЦСКА Христо Янев постигна пета поредна победа в шампионата, с което отборът му излезе на трето място с 16 точки и по-добра голова разлика от "ЦСКА 1948", като и двата отбора са на 2 точки от лидера "Левски".

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Треньорът на ЦСКА Христо Янев се оплака след победата от сгъстения цикъл на отбора: "В първите 30 минути играхме освободено, забавлявахме се, вкарахме красиви голове. След това има неща, които коренно трябва да променим за следващите мачове. Изкуствено даваме инициативата на другия отбор, спряхме да играем при 2:0. Трябва да натискаме, да създаваме положения и да радваме хората, които ни гледат. Имаме ясна идея какво трябва да правим с топката, а импровизираме и виждаме какво следва. Когато намерим пространства, вкарваме красиви голове. И трите гола днес бяха много класни. Създадохме и други положения. Трябва да бъдем по-постоянни в изявите си на терена. До този момент изиграхме над 12 мача за 40 дни, това е невъзможен цикъл, нечовешки. Изключително трудно ни е, аз съм тук, за да работя, а не да коментирам всичко останало."

Илиан Илиев ("Черно море") коментира: "Не съм ядосан, а разочарован. Тази седмица говорихме, че със сигурност в ЦСКА ще има неспокойствие и не трябваше да ги улесняваме с лесни голове. Върнахме се за 2:1, но не ги накарахме да потреперят. Третият гол също беше лесен. ЦСКА има добри играчи и в малкото ситуации, които им дадеш, те вкарват. Проблемът не ни е толкова спортно-технически, колкото в главите на футболистите. Тъй като ЦСКА играе в ромб, има много присъствие пред централните защитници и искахме да наситим тази зона. При втория гол обаче получихме пас през центъра и отворихме пространството. Тези неща са следствие от това, което се случва в главата, а не от това, което е на терена. В ЦСКА имаше несигурност, допускаше грешки. Те наказаха нашите, ние не успяхме да накажем техните. Първо трябва да коригираме поведението на терена и да пренаредим главите."