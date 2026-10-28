Йотова атакува Гюров с въпрос за подкрепа от ДПС

Тече единственият предизборен дебат между кандидатите за държавен глава Илияна Йотова и Андрей Гюров. Диспутът е организиран от БНТ, водещ е Поли Златарева. Двамата ще се явят на балотаж в неделя, 1 ноември. Разликата между двамата от първия тур е само 42 719 действителни гласа, в полза на Йотова.

Противоречията между двамата проличаха от самото начало, когато водещата попита за тяхното обяснение за ниската избирателна активност. Гюров заяви, че хората са били плашени с война и врагове и обеща, че няма да прави същото. "Президентската институция е като пиано в хола – хората го заобикалят, но никой не свири на него", каза той.

Йотова му възрази, че институцията е действала като "едно много добре акордирано пиано". Тя обяви, че политическите сили, подкрепящи Гюров, са търсили подкрепата на ДПС за балотажа, и попита какво е било обещано на партията. "Никога не сме търсили подкрепа от партийни централи, от партийни лидери. Няма и да търсим", увери Гюров.

За положението в Черно море Йотова заяви, че е поставила въпроса за безопасността на корабоплаването пред ООН, получила е поздравления от други държавни лидери за това и мислела, че ще получа одобрение в България. Като пример за действията си посочи свикването на КСНС, а в бъдеще препоръча да се свика среща за сигурността между шестте черноморски държави и те да договорят мораториум върху бойните действия.

Гюров я обвини, че се е разграничила от резолюция на ООН за прекратяване на военните действия - на което Йотова възрази, че не е ставало въпрос за резолюция. Според него КСНС е бил свикан прекалено късно, а е трябвало да се назове опасността и да се присъединим към системите на ЕС за защита от дронове и ракети, което правителството не направило. Йотова отвърна, че това е невярно, кабинетът присъединил страната към програмата за защита от дронове.