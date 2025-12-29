Медия без
Зеленски: Тръмп е готов да подкрепи
Украйна, ако Кремъл откаже мир

Москва обвини Украйна в държавен тероризъм заради нападение на резиденция на Путин, но Киев отрече

29 Дек. 2025Обновена
САЩ са готови да оказват подкрепа на Украйна, ако Русия откаже мирно споразумение и продължи войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски.  Коментарът му е след снощната среща в Мар-а-Лаго, Флорида с Доналд Тръмп. „Няма алтернатива на мира. Заедно с американците смятаме, че позицията ни тук е една - войната трябва да бъде прекратена по дипломатически път. Русия трябва да бъде притисната“, каза Зеленски.

По думите му бойните действия няма да приключат и без предоставяне на гаранции за сигурност на Киев от страна на САЩ и ЕС, тъй като при „такъв съсед“ съществува риск от повторна агресия. „В момента, в който получим тези (гаранции — б.р.), това ще бъде сигнал за всички нас, че войната е приключила“, заяви украинският президент. Той подчерта, че под гаранции разбира мониторинг на ситуацията по линията на съприкосновение и присъствие на международни партньори в Украйна.

Зеленски също отбеляза, че към момента се обсъжда вариант за предоставяне на гаранции от САЩ за срок от 15 години, но той е помолил Тръмп този срок да бъде увеличен на 30–50 години. Документът, който ще закрепи тези гаранции, по думите на украинския лидер, трябва да бъде одобрен от Конгреса на САЩ и парламента на Украйна, а споразуменията с европейските партньори - ратифицирани в националните парламенти.

"В Кремъл са съгласни с президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви, че мирът е значително по-близо и че преговорите за уреждане на ситуацията в Украйна се намират във финалната си фаза", заяви прессекретарят на руския държавен глава Дмитрий Песков днес.

Но Путин е разпоредил да продължи настъплението към Запорожие, Суми и Харков след думите на Тръмп за желанието на Русия да прекрати войната.

По време на съвещание с военните Владимир Путин е наредил да се продължи настъплението към Запорожие с цел превземане на града, както и да се създаде „зона за сигурност“ в Сумска и Харковска област. Тези разпореждания са били дадени след изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че вярва в стремежа на Москва да сложи край на войната в Украйна.

„Разбира се, в най-близко време е необходимо да продължим настъплението съвместно с групировката „Изток“ за освобождаването на Запорожие“, е заявил Путин след доклада на командващия групировката „Днепър“ Михаил Теплински.

Освен това той е разпоредил през 2026 г. да продължи работата по създаването на „буферна зона“ по границата с Украйна в Сумска и Харковска област. По-рано Путин е давал аналогично задание на военните през ноември и май.

Френският президент Макрон обяви среща на „Коалицията на желаещите“  за гаранциите за Украйна.  Срещата ще се състои в началото на януари в Париж, като на нея ще бъде договорен „конкретният принос“ на всяка страна към гаранциите за сигурност за Украйна, съобщи Макрон.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отбеляза, че Европа „е готова да продължи сътрудничеството с Украйна и с нашите американски партньори за затвърждаване на постигнатия напредък“.

ДЪРЖАВЕН ТЕРОРИЗЪМ

Украйна тази нощ се е опитала да атакува с дронове резиденцията на Путин в Новгородска област, Русия ще нанесе ответен удар, заяви руският външен министър Сергей Лавров. Били са изстреляни 91 безпилотни летателни апарата, които са били свалени.

„Обектите и времето на ответния удар на Руската федерация след атаката срещу държавната резиденция на Путин са определени“, добави ръководителят на руското външно министерство.

Той също така заяви, че „преговорната позиция на Руската федерация ще бъде преразгледана с оглед на окончателния преход на киевския режим към политика на държавен тероризъм“.

В същото време Русия няма намерение да се оттегля от самия преговорен процес.

Зеленски заяви, че Русия подготвя почвата за удар по правителствени сгради на Украйна в Киев, съобщава Clash Report.

Зеленски също така опроверга информацията за пряко нападение на Украйна срещу резиденцията на Путин. „Това е лъжа“, заяви президентът.

 

