Започнаха срещите на Зеленски във Вашингтон

Президентът на Украйна Володимир Зеленски кацна в 20.34 ч. местно време (03.34 българско време) във военната база Андрюс край Вашингтон. Украинският Airbus A319 излетя от Брюксел веднага след разговора на Зеленски с европейските лидери от "Коалицията на желаещите". Знае се, че повечето от лидерите летят за САЩ за среща с американския президент Доналд Тръмп - председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, финландският президент Александър Стуб, италианският премиер Джорджа Мелони и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Тръмп ще посрещне Зеленски в 20 ч. българско време. Разговорите ще продължат около 1 час, защото в 21.15 Тръмп трябва да започне да посреща европейските политици, разговорите с които ще стартира в 22 часа.

Зеленски започна срещите си във Вашингтон. На американска земя той разговаря с Урсула фон дер Лайен, а след това и с пратеника на Тръмп Кийт Келог. "Да се предадат територии на Русия - това е невъзможно", повтори позицията си Зеленски.

"Важен ден в Белия дом. Никога досега не сме приемали толкова много европейски лидери тук едновременно. Голяма чест за САЩ!!! Да видим какви ще бъдат резултатите???", написа днес Тръмп. В нов пост президентът на САЩ добави: "Знам точно какво правя и не се нуждая от съветите на хора, които са работили по всички тези конфликти от години и никога не са успели да направят нещо, за да ги спрат. Те са глупави хора, без здрав разум, интелигентност или разбиране и само правят сегашната катастрофа по-трудна за поправяне. Въпреки всички мои критици, ще го направя — винаги го правя!!!"

Срещата със Зеленски ще е първата във Вашингтон след злополучния им разговор от края на февруари 2025 г. в Белия дом. Американският президент Доналд Тръмп и украинският му колега Володимир Зеленски са разговаряли за кратко преди началото на церемонията по погребението на папа Франциск във Ватикана през април. те разговаряха и след срещата на върха на НАТО в Хага през юни. През тези няколко месеца те редовно се чуваха по телефона.

Киев отхвърли мирните условия, които Путин и Тръмп съгласуваха в Аляска, заяви Зеленски. Той бе подкрепен от европейските политици. Френският президент Макрон заяви, че Путин не иска мир, а това което предлага не е мир, а капитулация. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че не само Украйна, а и Европа иска гаранции за сигурността си.

Тръмп също реагира, като заяви, че сега Зеленски може да сложи край на войната незабавно. "Крим, който Обама "даде" преди 12 години без нито един изстрел, не може да се върне! Няма да има присъединяване на Украйна към НАТО. Някои неща никога не се променят!!!", допълни Тръмп.

Sky News предположи, че ако срещите днес минат добре, среща на Путин, Зеленски и Тръмп може да се организира в Рим, Женева, Будапеща или Хелзинки.