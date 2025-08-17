Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Започнаха срещите на Зеленски във Вашингтон

Не се нуждая от съветите на хора, коит не са успели да направят нещо, за да спрат тези конфликти, написа Тръмп

18 Авг. 2025Обновена
Зеленски и Кийт Келог
Зеленски и Кийт Келог

Президентът на Украйна Володимир Зеленски кацна в 20.34 ч. местно време (03.34 българско време) във военната база Андрюс край Вашингтон. Украинският Airbus A319 излетя от Брюксел веднага след разговора на Зеленски с европейските лидери от "Коалицията на желаещите". Знае се, че повечето от лидерите летят за САЩ за среща с американския президент Доналд Тръмп - председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, финландският президент Александър Стуб, италианският премиер Джорджа Мелони и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Тръмп ще посрещне Зеленски в 20 ч. българско време. Разговорите ще продължат около 1 час, защото в  21.15 Тръмп трябва да започне да посреща европейските политици, разговорите с които ще стартира в 22 часа.

Зеленски започна срещите си във Вашингтон. На американска земя той разговаря с Урсула фон дер Лайен, а след това и с пратеника на Тръмп Кийт Келог.  "Да се предадат територии на Русия - това е невъзможно", повтори позицията си Зеленски. 

"Важен ден в Белия дом. Никога досега не сме приемали толкова много европейски лидери тук едновременно. Голяма чест за САЩ!!! Да видим какви ще бъдат резултатите???", написа днес Тръмп. В нов пост президентът на САЩ добави: "Знам точно какво правя и не се нуждая от съветите на хора, които са работили по всички тези конфликти от години и никога не са успели да направят нещо, за да ги спрат. Те са глупави хора, без здрав разум, интелигентност или разбиране и само правят сегашната катастрофа по-трудна за поправяне. Въпреки всички мои критици, ще го направя — винаги го правя!!!"

Срещата със Зеленски ще е първата във Вашингтон след злополучния им разговор от края на февруари 2025 г. в Белия дом. Американският президент Доналд Тръмп и украинският му колега Володимир Зеленски са разговаряли за кратко преди началото на церемонията по погребението на папа Франциск във Ватикана през април. те разговаряха и след срещата на върха на НАТО в Хага през юни.  През тези няколко месеца те редовно се чуваха по телефона.     

Киев отхвърли мирните условия, които Путин и Тръмп съгласуваха в Аляска, заяви Зеленски. Той бе подкрепен от европейските политици. Френският президент Макрон заяви, че Путин не иска мир, а това което предлага не е мир, а капитулация. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че не само Украйна, а и Европа иска гаранции за сигурността си. 

Тръмп също реагира, като заяви, че сега Зеленски може да сложи край на войната незабавно. "Крим, който Обама "даде" преди 12 години без нито един изстрел, не може да се върне! Няма да има присъединяване на Украйна към НАТО. Някои неща никога не се променят!!!", допълни Тръмп.

Sky News предположи, че ако срещите днес минат добре, среща на Путин, Зеленски и Тръмп може да се организира в Рим, Женева, Будапеща или Хелзинки.

Путин постави абсурдни условия за мир в Украйна
Прекратяване на огъня до постигане на всеобхватно споразумение за мир е изключено. Украйна трябва да изведе войските си от целите Донецка и Луганска области, а Русия ще замрази линията на фронта в Херсонска и Запорожка области.
СЕГА
17 Авг. 2025

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Владимир Зеленски, Доналд Тръмп, мирни преговори

Още новини по темата

Тръмп се кани да спре гласуването по пощите и с машини
18 Авг. 2025

Путин постави абсурдни условия за мир в Украйна
17 Авг. 2025

Тръмп вече не иска незабавно прекратяване на огъня
16 Авг. 2025

Тръмп: Засега няма сделка!
16 Авг. 2025

Тръмп посрещна Путин в Аляска
15 Авг. 2025

Руската делегация кацна в Аляска
14 Авг. 2025

Тръмп отмени указа на Байдън за насърчаване на конкуренцията
14 Авг. 2025

Тръмп вече е готов да предостави гаранции за сигурност на Украйна
13 Авг. 2025

Срещата на Путин и Тръмп ще е в Анкоридж
12 Авг. 2025

Тръмп: Обсъжда се размяна на територии между Русия и Украйна
11 Авг. 2025

Националната гвардия на САЩ влезе във Вашингтон
11 Авг. 2025

CNN: Зеленски сигурно ще лети до Аляска
10 Авг. 2025

Тръмп и Путин ще се срещнат в Аляска
09 Авг. 2025

Тръмп пак е разочарован от Путин
07 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар