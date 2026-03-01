Медия без
Определен е временен върховен лидер на Иран

Функциите поема Алиреза Арафи

01 Март 2026Обновена
Алиреза Арафи
Алиреза Арафи

Висшият ирански духовник Алиреза Арафи ще изпълнява функциите на временен върховен лидер на Иран след убийството на Али Хаменей, съобщи близката до официалните власти в Иран агенция ISNA. Аятолах Арафи ще ръководи временния съвет до избора но нов лидер съгласно конституцията на Иран.

Името на Арафи попада в почти всички прогнози кой ще поеме режима в Техеран след смъртта на Хаменей. 67-годишният духовник в момента е заместник-председател на Събранието на експертите и е бил член на могъщия Съвет на пазителите. Този съвет е надпарламентарен орган, който се състои от 12 духовни лица, експерти по ислямско право. Съветът има последната дума по законопроектите на парламента, утвърждава кандидати за най-ключовите постове в страната, включително депутатите от Меджлиса, министрите в правителството и президента на републиката.

Арафи не е толкова известен, но е администратор с опит и техническа грамотност, описва го Си Ен Ен. Автор е на 24 книги и статии, известен е като довереник на Хаменей и ръководител на иранската семинарна система.

