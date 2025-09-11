Турция подписа серия договори със световни газови гиганти

Турция подписа споразумения за внос на втечнен природен газ (LNG) с европейските енергийни гиганти BP, Shell и Eni и засилва сътрудничеството си с Китай и Оман в търговията и транспорта на суперохладеното гориво, предаде Investor.bg

Държавната компания Боташ (Botas) ще купува около 1,6 млрд. куб.м втечнен природен газ годишно от BP, 800 млн. куб.м от Shell и 500 млн. куб.м от Eni, като всеки договор е за срок от три години, обяви турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар в социалната мрежа X.

Споразуменията, подписани в рамките на конференцията Gastech в Милано, са най-новите от поредицата сделки за втечнен природен газ през последните две години. Страната се стреми да разнообрази вноса си, който се доминира от руски газ, течащ по газопроводи.

"Боташ" е подписала споразумение и с Oman LNG за увеличаване на производствения капацитет в Персийския залив и за сътрудничество по отношение на корабите за превоз на газ. А двустранен меморандум с китайската PetroChina International Co. предвижда разширяване на търговията и транспорта на втечнен природен газ, транспорт и „съвместни усилия на нови пазари“, съобщава министър Байрактар.

Турският държавен газов гигант залага все повече на осигуряване на обеми, които да може да търгува в чужбина. „Нараства производството на газ от турските находища в Черно море. Проучваме и нови проекти с нашите партньори в Централна Азия, Каспийско море, Африка и различни региони на Близкия изток“, подчертава енерийният министър.

Договореностите с Shell предвиждат сътрудничество в проучването и производството на енергия в Черно море и съвместни инициативи в трети страни. Сделката с BP „е особено важна за осигуряване на сигурността на доставките ни, особено през зимните месеци, за увеличаване на разнообразието на ресурсите и за укрепване на търговската гъвкавост“, коментира Байрактар.