Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че използването на английски език на термина „изкуствен интелект“ (AI) скоро ще бъде официално забранено „във всички съответни документи и навсякъде другаде, поради неговата неточност“, предаде ДПА, позовавайки се на негова публикация в социалната платформа „Трут Соушъл“ (Truth Social), съобщи БТА.

Тръмп настоява утвърденото наименование да бъде заменено със „суперинтелект“ и от седмици се опитва да наложи предпочитания от него термин.

Според президента думата „изкуствен“ създава впечатление, че технологията е „фалшива“. Той заяви също, че Белият дом ще разглежда като враг всеки, който продължава да използва съкращението ИИ (AI).

Американските медии все още използват предимно термина „изкуствен интелект“. Няколко ръководители на технологични компании обаче вече публично употребяват предпочитаното от Тръмп наименование „суперинтелект“, отбелязва ДПА.