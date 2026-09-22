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Тръмп и Зеленски търсят решение за бърз край на войната

22 Септ. 2026

“И Путин, и Зеленски искат войната да приключи. Време е. Умират много хора, а те не искат това” - заяви американският президент Доналд Тръмп при срещата си в Ню Йорк с украинския си колега. Тръмп отбеляза, че със Зеленски заедно търсят “решение как да сложим край на войната”, а с Путин може да проведе още една среща. 

“Мисля, че ще сключат споразумение. Не искам да казвам в какво точно ще се състои това споразумение”, каза Тръмп. Той похвали украинската армия и украинските политици: “Наистина имат с какво да се гордеят. Много способни хора, много силно ръководство.”

„Надявам се, че ще успеем да сложим край на войната преди зимата и Тръмп ще ни помогне в това“, отговори Зеленски.

Американският президент заяви, че украинските удари са нанесли сериозни щети по рафиниращите мощности на руснаците, но допълни: “Това е сериозен удар и върху цената на дизеловото гориво – цената на дизеловото гориво се е повишила значително”. "Украйна е готова за всякакъв формат на енергийно примирие“, заяви Зеленски.

"Тръмп може да организира тристранна среща, на която лидерите да обсъдят всички деликатни въпроси и да се опитат да сложат край на войната. Готов съм да се срещна с Путин по всяко време", допълни президентът на Украйна след 40-минутната среща с Тръмп.

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Ключови думи:

Зеленски, Тръмп

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