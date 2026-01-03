САЩ удариха Венецуела и задържаха Мадуро

САЩ атакуваха Венецуела тази нощ. В столицата на Венецуела се разнесоха силни взривове, предадоха световните медии. Военновъздушните сили на САЩ са нанесли серия удари по военни цели в Каракас, съобщиха Fox News, CNN и Reuters. Първите атакувани цели бяха форт Тиуна, която е най-голямата военна база във Венецуела, и авиобазата "Генералисимус Франсиско де Миранда".

Часове по-късно президентът Доналд Тръмп потвърди: "САЩ нанесоха успешно широкомащабен удар срещу Венецуела и нейния лидер Николас Мадуро".

"Мадуро и неговата съпруга са задържани и изведени извън страната. Операцията е извършена в съответствие със законодателството на САЩ", написа Тръпм в "Туитър", като обеща да даде подробности на пресконференция в 11 ч. в резиденцията си Мар-а-Лаго.

Мадуро е бил заловен от Delta Force, елитното военно звено на САЩ за специални мисии. “Мадуро ще се изправи пред правосъдието за престъпленията си“, заяви заместник-държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау.

Главният прокурор на САЩ Памела Бонди потвърди, че Мадуро и съпругата му ще бъдат съдени в Съединените щати.

„Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес са обвинени в Южния окръг на Ню Йорк. Николас Мадуро е обвинен в заговор за извършване на наркотероризъм, заговор за внос на кокаин, притежание на автоматични оръжия и разрушителни устройства и заговор за притежание на автоматични оръжия и разрушителни устройства срещу Съединените щати. Те скоро ще се изправят пред гнева на американското правосъдие на американска земя в американски съдилища“, написа Бонди в “Туитър”.

BREAKING:



The US has launched a significant number of airstrikes against Venezuela.



Multiple locations across the country are experiencing targeted attacks on important military assets. pic.twitter.com/BkVFl1KZir — Grim (@MadWokeNews) 3 януари 2026 г.

Часове по-рано

Жители на Каракас бяха събудени от множество силни експлозии, шум на ниско прелитащи самолети и сирени в нощта на 3 януари - около 2:00 ч. след полунощ (местно време). Американски военни хеликоптери CH-47 Chinook бяха видени да кръжат над Каракас, което говори за начало на наземна операция във Венецуела.

Атакувани са летища и пристанището на Каракас, както и остров Маргарита, където има разположени военни обекти. Ударено е и летището Игуароте на север от столицата, военната вертолетна база в Игероте, авиобазата за F-16 в Баркесимето, военният гарнизон в Катиа ла Мар, парламента в Каракас. Фиксирани са попадения в историческия център на Каракас. В редица региони на страната няма ток.

Американски военни вече са в града, целта е да намерят и неутрализират президента Николас Мадуро, съобщи Ройтерс.

🚨#BREAKING: Reuters reports that U.S. ground forces and United States Air Force assets are currently on the ground and active in and around Caracas, Venezuela. Multiple explosions have been reported and observed across the capital as operations continue. pic.twitter.com/96mTpvxmQX — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) 3 януари 2026 г.

В същото време властите са изкарали по улиците бронирани машини, а жители панически напускат града. Тежката военна техника се движи в района на президентския дворец Мирафлорес.

Министерството на външните работи на Венецуела съобщи, че президентът Мадуро обявява извънредно положение и призовава за мобилизация. Външният министър Иван Гил Пинто каза, че са атакувани обекти не само в столицата, но и в щатите Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

"Ще се противопоставим на империалистическата агресия, като задействаме всички планове за отбрана", гласи публикация на правителството в Каракас.

След новината за задържането на Мадуро властите обявиха, че вицепрезидентът Делси Родригес е в безопасност.

Президентът на съседна Колумбия Густаво Петро първи реагира на събитията - като призова за спешно заседание на ООН. "В момента бомбардират Каракас. Целият свят трябва да знае, че атакуват Венецуела с ракети", написа Петро в мрежата Х. Той бе подкрепен и от президента на Куба Мигель Диас-Канел.

Руското външно министерство нарече нападението на САЩ срещу Венецуела „акт на въоръжена агресия“.

„Тази сутрин САЩ извършиха акт на въоръжена агресия срещу Венецуела. Това е дълбоко обезпокоително и осъдително. Претекстите, използвани за оправдаване на подобни действия, са неоснователни. Идеологическата враждебност надделя над деловия прагматизъм и желанието за изграждане на доверителни и предвидими отношения“, заяви министерството.

Министерството на външните работи призова за „предотвратяване на по-нататъшна ескалация и фокусиране върху намирането на изход от ситуацията чрез диалог“.„На Венецуела трябва да се гарантира правото сама да определя съдбата си без никаква разрушителна, камо ли военна, външна намеса“, добави руското министерство.

Ударите идват след повишаване на напрежението между САЩ и Венецуела и зачестили закани на американсия президент Доналд Тръмп срещу режима на Николас Мадуро. Тръмп обяви управлението на Мадуро за "терористична организация".

Тръмп обвинява Каракас, че стои зад трафика на наркотици, които заливат САЩ. Мадуро отхвърля обвиненията и твърди, че Вашингтон използва предлог, за да го свали от власт, да предизвика смяна на режима във Венецуела и да се добере до петролните й запаси.