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Тръмп отмени "адските санкции" срещу Русия

Днес, 08:18
Доналд Тръмп отмени частично закона на покойния си приятел Линдзи Греъм
ЕПА/БГНЕС
Доналд Тръмп отмени частично закона на покойния си приятел Линдзи Греъм

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отменя с указ редица санкции, ограничения и мита спрямо Русия, залегнали в подписания от него миналия месец „Закон на Линдзи Греъм за санкции срещу Русия и Иран от 2026 г.“, известен като Закона на Линдзи Греъм, предаде Ройтерс. Това става дни преди т.нар. адски сакнции да влязат в сила, уточнява агенцията, предаде БТА.

Законодателният акт носи името на починалия внезапно през юли сенатор от Републиканската партия, ревностен застъпник за Украйна.

Решението на Тръмп идва и в контекста на неговите критики към украинския президент Володимир Зеленски, в това число и изказването на мнението, че е време украинците да имат нов държавен глава. 

Според Закона на Линдзи Греъм в рамките на 30 дни трябваше да бъдат наложени мита до 100 процента на всички стоки, внасяни в САЩ от петте страни, които са най-големите купувачи на руски суров нефт и газ.

До 18 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп трябваше да определи кои лица и организации отговарят на критериите за налагане на санкции. 

Според анализ на Fox News указът на Тръмп не засяга някои от санкциите срещу Русия, наложени с предишни президентски укази. Той също така запазва правото си да възстанови санкциите в бъдеще.

„Седмица след сключването на сделката за дизелово гориво администрацията на Тръмп отслабва натиска върху Русия“, коментира Даниел Фрийд, бивш координатор по санкциите в Държавния департамент на САЩ.

"Пратих на Конгреса на САЩ обяснение, че отмяната на въпросните ограничения в настоящия момент е в името на националния интерес на Съединените щати“, заявява Тръмп в указа, обнародван от Белия дом.

Заедно с това заместник-председателят на Комисията по външни работи на Камарата на представителите на САЩ, демократът Грегъри Мийкс, внесе законопроект „за забрана на корупционните петролни сделки с Русия“, чиято цел е да отмени споразумението между президента на САЩ Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво.

Както се съобщава на сайта на Комисията по външни работи на Камарата на представителите, документът предвижда също забрана на американските инвестиции в руския енергиен сектор и задължава Белия дом да наложи санкции срещу него.

Законопроектът забранява на Американската корпорация за финансиране на международното развитие (DFC) да инвестира средства в руския енергиен сектор, отменя общите лицензи на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC), които позволяват закупуването на руски енергийни ресурси, и забранява издаването на подобни лицензи в бъдеще.

Съавтори на законодателната инициатива са 16 представители на Демократическата партия и републиканецът Дон Бейкън.

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