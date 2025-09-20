Тръмп оскъпи работните визи за чужденци на $ 100 000

Президентът Доналд Тръмп направи най-голямата си стъпка досега към реформиране на системата за легална миграция в САЩ. В петък той наложи такса от 100 000 долара за широко използваната визова програма H-1B, съобщава "Блумбърг". Това е ход, който драстично ще увеличи цената на работните визи, силно желани от големите американски компании, които се стремят да привлекат квалифицирани служители от чужбина. Таксата влиза в сила от неделя.

Промяната може да нанесе непоправим удар на технологичния сектор, който разчита в голяма степен на кадри от Индия и Китай, съобщи Ройтерс. Приблизително две трети от работните места, осигурени чрез програмата H-1B, са свързани с технологии, но работодателите използват визата и за инженери, преподаватели и медицински кадри. Индия е страната с най-много H-1B визи за миналата година, като представлява 71% от одобрените бенефициенти, докато Китай е на второ място с 11,7%, по данни на правителството.

Откакто встъпи в длъжност през януари, Тръмп започна широкомащабна кампания срещу имиграцията, включително мерки за ограничаване на някои форми на законна имиграция. "Ако ще обучавате някого, ще обучавате някой от най-новите възпитаници на един от големите университети в страната ни. Обучавайте американци. Спрете да внасяте хора, които да заемат нашите работни места", заяви в този дух американският министър на търговията Хауърд Лътник.

Заплахата на Тръмп да ограничи визите H-1B се превърна в голям конфликт с технологичната индустрия, която допринесе с милиони долари за президентската му кампания. Критиците на програмата, включително много американци, работещи в IT сектора, твърдят, че тя позволява на фирмите да задържат заплатите и да изключват американците, които биха могли да вършат тази работа. Поддръжниците, включително изпълнителният директор на "Тесла" и бивш съюзник на Тръмп Илон Мъск, казват, че тя привлича висококвалифицирани работници, които са от съществено значение за конкурентоспособността на фирмите. Самият Мъск е натурализиран американски гражданин, роден в Южна Африка, и е притежавал H-1B виза.

Добавянето на нови такси "създава пречка за привличането на най-умните таланти в света в САЩ", заяви Диди Дас, партньор в рисковия капиталов фонд Menlo Ventures. "Ако САЩ престанат да привличат най-добрите таланти, това драстично ще намали способността им за иновации и да развиват икономиката", допълни той.

Броят на чуждестранните работници в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) в САЩ се е удвоил между 2000 и 2019 г. до почти 2,5 милиона, въпреки че общата заетост в НТИМ се е увеличила само с 44,5% през този период, се посочва в указа.

Microsoft, JPMorgan и Amazon, по данни на Ройтерс, вече са препоръчали на своите служители с визи H-1B да не напускат САЩ. На онези, които са излезли от страната, е препоръчано да се върнат възможно най-скоро — преди влизането на промените в сила на 21 септември.