Танкер е ударен в румънски териториални води

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Танкер YARA J (IMO: 9221803), плаващ под флага на Коморските острови, е бил поразен от дронове в сряда вечерта, 14 октомври 2026 г., край Сулина, в румънските териториални води, съобщи Maritime.bg. Кораб, натоварен с въглища за Украйна, е ударен от дрон в румънски териториални води край Сулина, съобщи румънската Antena 3 CNN.

По предварителна информация плавателният съд се е намирал на около 8–10 морски мили югоизточно от вълнолома на Сулина близо до Дунавската делта.

BREAKING: 🇷🇴 Another ship has been hit in the Black Sea, inside Romanian territorial waters, approximately 8–10 nautical miles southeast of Sulina.



The commercial vessel Yara J, sailing under the Comoros flag and carrying coal to Ukraine, was struck by a drone, triggering an… pic.twitter.com/aZQL97MSxV — GeoInsider (@InsiderGeo) 14 октомври 2026 г.

Вследствие на експлозията на борда е избухнал пожар, екипажът е бил успешно евакуиран и спасен, към района е насочен спасителният кораб APOLLO.

Румънските медии съобщават за удари от дронове, но това все още не е потвърдено официално.

Според Evenimentul Zilei танкерът се е намирал на около 9 мили източно от района на Сулина. В 20.25 ч. екипажът иска помощ заради пожар. последната информация е, че екипажът е потушил пожара.

Румънският журналист Виталие Кожокари съобщава, че корабът е бил атакуван с дронове, докато е изчаквал разрешение да навлезе в канала Сулина. Корабът е бил на котва поради неблагоприятни метеорологични условия.

Информацията е разпространена и от румънските медии Sibiu 100% и Ziua de Constanța.

Според журналистката на Digi24 Юлия Станчу на борда на кораба са се намирали 17 моряци от Сирия.

Около 20:25 ч. те са съобщили, че корабът им е бил ударен от дрон.

Председателят на Свободния синдикат на моряците Адриан Михълчою твърди, че въпросният кораб е бил обект на атака в румънските териториални води. Михълчою уточни, че екипажът се намира на борда на кораба и е в безопасност.

„Екипажът е извън всякаква опасност. Изглежда, че всички са на борда и двигателите на кораба функционират“, заяви синдикалният лидер, цитиран от News.ro.

Според него атаката вероятно е била умишлена. Той подчерта, че става дума за безпрецедентен случай — кораб, който вероятно е трябвало да се отправи към Украйна, е бил атакуван в румънски териториални води.

Румънското Министерство на националната отбрана потвърждава, че на 14 октомври е имало активност на дронове в района на Сулина.

Информацията идва на фона на поредно предупреждение, изпратено в сряда вечерта чрез системата RO-ALERT до населението в северната част на окръг Тулча.

Предупреждението е било за възможно навлизане на дронове във въздушното пространство на Румъния във връзка с войната, започната от Русия срещу Украйна.

Това е четвъртото подобно предупреждение за деня.

По-рано следобед румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че са били вдигнати два изтребителя F-16 за наблюдение на ситуацията.

Впоследствие още две въздушни цели са навлезли във въздушното пространство, което е наложило излитането на още два испански изтребителя F-18 от авиобазата „Михаил Когълничану“.

Относно възможността за сезиране на НАТО по член 4, Министерството на външните работи на Румъния заяви, че е в постоянна връзка с компетентните институции, предаде румънската медия Mediafax. То е готово да информира международните партньори и да реагира публично след потвърждение от разследващите органи. Обстоятелствата и произходът на дрона все още не са установени.