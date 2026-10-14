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Танкер е ударен в румънски териториални води

Русия атакува територия на НАТО, коментира Ивайло Мирчев

14 Окт. 2026Обновена
Танкерът YARA J
Танкерът YARA J

Танкер YARA J (IMO: 9221803), плаващ под флага на Коморските острови, е бил поразен от дронове в сряда вечерта, 14 октомври 2026 г., край Сулина, в румънските териториални води, съобщи Maritime.bg. Кораб, натоварен с въглища за Украйна, е ударен от дрон в румънски териториални води край Сулина, съобщи румънската Antena 3 CNN.

По предварителна информация плавателният съд се е намирал на около 8–10 морски мили югоизточно от вълнолома на Сулина близо до Дунавската делта.

Вследствие на експлозията на борда е избухнал пожар, екипажът е бил успешно евакуиран и спасен, към района е насочен спасителният кораб APOLLO.

Румънските медии съобщават за удари от дронове, но това все още не е потвърдено официално. 

Според  Evenimentul Zilei танкерът се е намирал на около 9 мили източно от района на Сулина. В 20.25 ч. екипажът иска помощ заради пожар. последната информация е, че екипажът е потушил пожара. 

Румънският журналист Виталие Кожокари съобщава, че корабът е бил атакуван с дронове, докато е изчаквал разрешение да навлезе в канала Сулина. Корабът е бил на котва поради неблагоприятни метеорологични условия.

Информацията е разпространена и от румънските медии Sibiu 100% и Ziua de Constanța.

Според журналистката на Digi24 Юлия Станчу на борда на кораба са се намирали 17 моряци от Сирия.

 

Около 20:25 ч. те са съобщили, че корабът им е бил ударен от дрон.

Председателят на Свободния синдикат на моряците Адриан Михълчою твърди, че въпросният кораб е бил обект на атака в румънските териториални води. Михълчою уточни, че екипажът се намира на борда на кораба и е в безопасност.

„Екипажът е извън всякаква опасност. Изглежда, че всички са на борда и двигателите на кораба функционират“, заяви синдикалният лидер, цитиран от News.ro.

Според него атаката вероятно е била умишлена. Той подчерта, че става дума за безпрецедентен случай — кораб, който вероятно е трябвало да се отправи към Украйна, е бил атакуван в румънски териториални води.

Румънското Министерство на националната отбрана потвърждава, че на 14 октомври е имало активност на дронове в района на Сулина.

Информацията идва на фона на поредно предупреждение, изпратено в сряда вечерта чрез системата RO-ALERT до населението в северната част на окръг Тулча.

Предупреждението е било за възможно навлизане на дронове във въздушното пространство на Румъния във връзка с войната, започната от Русия срещу Украйна.

Това е четвъртото подобно предупреждение за деня.

По-рано следобед румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че са били вдигнати два изтребителя F-16 за наблюдение на ситуацията.

Впоследствие още две въздушни цели са навлезли във въздушното пространство, което е наложило излитането на още два испански изтребителя F-18 от авиобазата „Михаил Когълничану“.

Относно възможността за сезиране на НАТО по член 4, Министерството на външните работи на Румъния заяви, че е в постоянна връзка с компетентните институции, предаде румънската медия Mediafax. То е готово да информира международните партньори и да реагира публично след потвърждение от разследващите органи. Обстоятелствата и произходът на дрона все още не са установени.

 

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