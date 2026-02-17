Медия без
Съветници по сигурността от Европа пристигнаха на преговорите в Женева

17 Февр. 2026
На снимката от срещата се вижда, че членовете на трите делегации седят на П-образна маса – руската делегация отляво, украинската – отдясно, а американската – в средата. Между американците е седнал и швейцарският външен министър Иняцио Касис
Представители на Италия, Германия, Франция и Великобритания пристигнаха в Женева, където се провежда поредния кръг от мирните преговори между Русия, Украйна и САЩ. Делегацията на Великобритания е водена от съветника по сигурността на Стармър — Пауъл. 

Страните-партньори са били поканени в Женева по молба на Украйна - в кулоарите е планирана среща между съветниците по национална сигурност с участие и на украинската, и на американската делегации. На практика украинската делегация се раздели на две крила по време на Женевските преговори - едната част преговаря с руснаците, другата с партньорите.

Ръководителят на офиса на президента на Украйна Буданов смята, че бързото споразумение е изгодно за Киев, „прозорецът от възможности може скоро да се затвори“, докато други преговарящи се придържат към по-предпазлив подход. 

„Започваме новия кръг преговори в тристранен формат – Украйна, САЩ и Русия“, заяви бившият украински министър на отбраната Рустем Умеров. Той отбеляза, че украинската делегация има „рамка, одобрена от президента на Украйна и е с ясен мандат“.

Новият кръг преговори за войната започна с нови руски удари.

