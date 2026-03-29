Сенегалец бил нает да подпали Bank of America в Париж

Френската полиция съобщи, че е предотвратила опит за терористичен акт пред сградата на Bank of America в Париж.

Около 3:30 ч. сутринта (02:30 GMT) на 28 март 2026 г. двама души са забелязани от полицията близо до сградата на Bank of America на улица „Рю дьо ла Боеси“ в 8-ми арондисман на Париж (близо до „Шан-з-Елизе“). Единият от тях поставил импровизиран експлозивен уред пред входа и се опитал да го запали.

Полицаи от BAC (Brigade Anti-Criminalité) се намесила бързо и арестувала единия заподозрян на място. Вторият успял да избяга и все още се издирва. Установено е, че двамата са носили 5-литрова кофа със запалителна течност и 650 г експлозивен прах.

Арестуваният е 17-годишен младеж от сенегалски произход, живее в предградията на Париж. По време на разпита той признал, че е вербуван чрез Snapchat и е получил 600 евро, за да извърши действието. Бил е „оставен на място от мъж с кола“.

Разследването е за опит за повреда с огън или опасно средство в терористичен контекст, изработване и притежание на експлозив, участие в терористична организация.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нунез заяви: „Браво на бързата намеса на екип от Парижката префектура, която позволи да се осуети насилствен акт с терористичен характер тази нощ в Париж. Бдителността остава на много високо ниво.“

В интервю по BFMTV министърът директно свърза случая с войната в Близкия изток (САЩ–Израел срещу Иран) и заяви „значително подозрение“ за връзка с Иран. Той говори за „конкретизация на иранската заплаха“ към американски и израелски интереси в цяла Европа и посочи сходства с други скорошни инциденти в съседни държави (вкл. Нидерландия, Белгия), където малки групировки са поели отговорност за подобни действия.