Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

САЩ задържаха втори танкер край Венецуела

Днес, 06:57

САЩ са задържали втори петролен танкер край бреговете на Венецуела в международни води, потвърди министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем. Това се случва дни след като американският президент Доналд Тръмп обяви „пълна блокада“ на всички санкционирани петролни танкери, влизащи и напускащи Венецуела.

„Съединените щати ще продължат да преследват незаконното движение на санкциониран петрол, използван за финансиране на наркотероризъм в региона. Ще ви намерим и ще ви спрем“, заяви тя в публикация в социалните мрежи. 

Британската компания за управление на морски рискове „Вангуард“ („Vanguard“) заяви, че задържаният кораб вероятно е танкерът „Сенчърис“ (Centuries) под панамски флаг, спрян източно от Барбадос в Карибско море.

Говорителката на Белия дом Анна Кели заяви, че танкерът е превозвал санкциониран петрол. „Това беше кораб с фалшив флаг, който е оперирал като част от венецуелския сенчест флот за трафик на откраднат петрол и финансиране на наркотерористичния режим на Мадуро“, написа Кели в публикация в социалната мрежа „Екс“ (X).

Венецуелското правителство определи задържането на танкера като „сериозен акт на международно пиратство“. В официално изявление Каракас заяви, че „осъжда и отхвърля кражбата и отвличането на частен кораб, превозващ петрол, както и насилственото задържане на екипажа му, извършени от военен персонал на Съединените щати в международни води“. Венецуела добави, че ще докладва случая на Съвета за сигурност на ООН и други международни организации.

По подобен начин на 11 декември САЩ задържаха танкер "Скипър", на който наложиха през 2022 г. санкции заради предполагаеми връзки с Иран и подкрепяното от него ливанско движение "Хизбула". 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Николас Мадуро, Венецуела, САЩ, танкер

Още новини по темата

България изведнъж стана критично важна за САЩ

20 Дек. 2025

Тръмп нареди тотална блокада на петролните танкери на Венецуела
17 Дек. 2025

Транспортното министерство: По танкера се действа без забавяне

12 Дек. 2025

Тръмп наложи санкции на "наркоплеменници" на Мадуро

12 Дек. 2025

САЩ ще искат достъп до социалните мрежи на туристите за пет години
11 Дек. 2025

САЩ превзеха танкер край Венецуела
11 Дек. 2025

Граничари се качиха на шестия ден на танкера в Ахтопол
10 Дек. 2025

Конгресът гарантира присъствието на 76 000 войници в Европа
09 Дек. 2025

САЩ "продават" на Полша 250 "Stryker"-и за 1 долар
07 Дек. 2025

САЩ предложили на Мадуро да избяга в Москва
01 Дек. 2025

Четирима убити и 19 са ранени на детски рожден ден в Калифорния
30 Ноем. 2025

САЩ затвориха небето над Венецуела
30 Ноем. 2025

Украински морски дрон удари отново танкера "Вират"

29 Ноем. 2025

"Самолетът на Страшния съд" изчезна по време на мисия

29 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ