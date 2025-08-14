Руската делегация кацна в Аляска

Руски държавен самолет Ил-96-300 с номер RA-96023 кацна на международното летище "Тед Стивънс" в Анкоридж, Аляска. Смята се, че на борда е делегацията, която ще вземе участие в преговорите с американския президент Доналд Тръмп утре. Няма официална информация за местоположението на руския президент Владимир Путин. Според говорителят на Кремъл Песков, Путин ще посети регион преди да отиде в Аляска, а Ил-96 летя директно от Внуково до САЩ.

Самолетът трябваше да се кацне директно в базата на ВС на САЩ "Елмендорф-Ричардсън", където ще се състои срещата на двамата президенти, но кацна наблизо, в Анкоридж.

Втори руски самолет - с журналисти и държавни служители, излетя от Москва в посока Аляска.

Потвърдено е, че в състава на руската делегация за преговорите влизат външният министър Сергей Лавров, военният министър Андрей Белоусов и шефът на РФПИ Кирил Дмитриев, съветникът на президента Юрий Ушаков, министърът на финансите Антон Силуанов. От американска страна освен Тръмп ще участват - вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, президентският пратеник - Стив Уиткоф и финансовият министър Скот Бесънт.

Американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за Fox Radio, че има" 25% вероятност " срещата му в Аляска с Путин да не бъде успешна. Мисля, че Путин иска да постигне сделка за Украйна, отново подчерта Тръмп. Той потвърди, че САЩ възнамеряват да прибегнат до санкции, ако срещата му с Путин в Аляска завърши с неуспех.

Юлий Ушаков заяви, че срещата в Аляска ще започне в 11.30 местно време утре, т.е. в 22:30 часа вечерта българско време.

Срещата ще започне с разговор между Путин и Тръмп във формат тет-а-тет с участието на преводачи. След това ще се проведат преговори в състава на делегациите и те ще продължат на работна закуска. Двамата президенти ще дадат пресконференция след разговорите. По думите на Ушаков, руската делегация ще излети от Анкоридж "веднага след края на преговорите". Срещата между Русия и САЩ ще се проведе "на символично място на фона на 80-годишнината от победата", заяви Ушаков.

Ушаков напомни, че в близост до военната база "Елмендорф-Ричардсън", където ще се проведат руско-американските преговори, е разположено мемориално гробище, в което са погребани деветима съветски пилоти, загинали през 1942-1945 г.

Деветимата съветски летци, са погребани на територията на военната база в гробището на Форт Ричардсън. Те са загинали при различни самолетни катастрофи по време на изпълнение на мисии по маршрута "АЛСИБ" (Аляска-Сибир), по програмата "Ленд-Лийз", по която Съединените щати доставят огромно количество военна техника и материали на Съветския съюз през Втората световна война. Самолетите са били произвеждани в САЩ и след това руски и американски летци са летели с тях до съветски летища. Общо, по време на програмата "Ленд-Лийз" по маршрута "АЛСИБ", са загинали 127 души (включително американски и съветски пилоти, и друг персонал) при общо 53 катастрофи.

Междувременно украинският президент Володмир Зеленски пристигна във Великобритания и се срещна с премиера Стармър на "Даунинг стрийт" в Лондон. Зеленски каза днес, че досега са осигурени 1,5 милиарда долара от европейски съюзници на Украйна за американски оръжия в рамките на новата инициатива на НАТО, предаде Ройтерс. Според държавния глава новият финансов план, наречен "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL), "наистина укрепва" украинската отбрана. "Към днешна дата вече разполагаме с гарантирани 1,5 милиарда долара