Републиканец поиска импийчмънт на Пийт Хегсет

Републиканският конгресмен Томас Маси внесе повторно в Камарата на представителите на САЩ резолюция за импийчмънт на министъра на отбраната Пийт Хегсет, като прочете проекта от трибуната на Камарата, съобщава ABC News. Според Маси инициативата ще бъде подкрепена не само от демократите, но и от част от републиканците. Резолюциите за импийчмънт са приоритетни, което означава, че Камарата трябва да ги гласува, да ги отложи или да ги прати в комисия в рамките на два законодателни дни. Гласуване се очаква до края на седмицата.

За приемането на резолюцията е достатъчно обикновено мнозинство, а републиканците разполагат в Камарата с тясно мнозинство от 218 срещу 214 гласа, така че са достатъчни и малко отцепници. Дори Камарата да одобри импийчмънта, за отстраняването на Хегсет в Сената са необходими гласовете на 67 сенатори. Републиканците държат мнозинство и там, затова едва ли ще се намерят гласове за сваляне на министъра.

Маси внесе резолюцията в първия работен ден на Камарата след изборите. Тя съдържа осем текста за импийчмънт, които той за пръв път предложи през септември. Тогава председателят на Камарата Майк Джонсън отмени планираните гласувания и закри заседанието по-рано, за да блокира вота. Сега Джонсън нарече хода „евтин трик“, а лидерът на демократите Хакийм Джефрис и лидерът им в Сената Чък Шумър подкрепиха инициативата. Самият Маси загуби през май първичните избори от кандидат, подкрепен от Тръмп, и мандатът му изтича с края на сегашната сесия.

Основното обвинение срещу Хегсет е, че е водил война срещу Иран без одобрение на Конгреса и така е нарушил Резолюцията за военните правомощия от 1973 г. Според текста той е продължил войната и след като през юни Камарата и Сенатът приеха съвместна резолюция, която изисква изтегляне на американските сили. Другите текстове обвиняват министъра в незаконни военни действия във Венецуела, Йемен, Карибско море и източната част на Тихия океан, в пренебрегване на законите за защита на цивилните, в извънсъдебни убийства при операции срещу предполагаеми наркотрафиканти, в „отвличане“ на чужд държавен лидер и в ограничаване на свободата на словото.

Хегсет отхвърли опитите за отстраняването му като „шум“. Президентът Доналд Тръмп защити министъра си.