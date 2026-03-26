На закрита среща с големи предприемачи, проведена в кулоарите на конгреса на Руския съюз на индустриалците и предприемачите (РСПП), Владимир Путин ги призова доброволно да внесат пари във федералния бюджет за военни нужди. Това съобщи The Bell, позовавайки се на източници, запознати със срещата.

Според източници на изданието, Путин е заявил на участниците в срещата намерението си да продължи войната. „Казаха, че ще се бием“, съобщи един от източниците на The Bell основната част от речта му. Друг източник уточни, че дискусията е била за напредване към административната граница на Донецка област. След това президентът покани бизнесмените да направят доброволни вноски в бюджета.

Освен това на конгреса на РСПП се случи любопитен инцидент. При откриването на събитието звукорежисьорът е имал технически проблем и музиката към руския национален химн, който публиката е трябвало да пее, не е била пусната. След това ръководителят на съюза Александър Шохин започна да го пее акапелно и оживи цялата зала.

В официалната част в речта си руският президент е предупредил големия бизнес да не се поддава на изкушението да профука допълнителните експортни приходи, възникнали вследствие на ръста в цените на суровините. Руският съюз на индустриалците и предприемачите е най-голямото бизнес обединение в страната, в чието ръководство влизат милиардери от списъка на Forbes, съобщи The Moscow Times.

„Сега, когато растат котировките на нашия традиционен износ, но и пазарите са нестабилни, може да се появи изкушение да се възползваме от ситуацията, да получим конюнктурни доходи и, така да се каже, да ги профукаме - да ги насочим към дивиденти или, що се отнася до държавата, да раздуем бюджетните разходи“, каза Путин.

Той добави, че „трябва да се запази разумност“ и да се прояви „умерен консерватизъм“ както в корпоративните, така и в държавните финанси.

Войната в Иран, която повиши цените на петрола, донесе на Русия рекордни приходи от суровини от април 2022 г. досега: през миналата седмица икономиката е спечелила от нефтен износ 2,458 млрд. долара - със 120% повече в сравнение със седмицата преди началото на американско-израелските удари.

"В правителството не изключват въвеждането на данък върху свръхпечалбата (windfall tax) в редица отрасли", съобщи министърът на икономическото развитие Максим Решетников, говорейки в Държавната дума в четвъртък. „Защото в редица позиции цените вероятно са на нива, на които малцина са предполагали, че изобщо могат да достигнат“, обясни той.

Руските власти вече въведоха данък върху свръхпечалбата през 2023 г. - след като цените на суровините скочиха заради началото на войната в Украйна. Тогава миннодобивните компании и металурзите платиха общо около 300 млрд. рубли, докато нефтогазовите корпорации и въгледобивната индустрия бяха освободени от този данък.