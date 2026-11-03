Самолети от Бергамо и Дъблин бяха проверени в София заради бомбена заплаха

Самолет от Дъблин за София е бил проверен след сигнал за бомбена заплаха. По-рано проверка мина и самолет от Бергамо, който бе проверен от служители на Специализирания отряд за борба с тероризма за наличие на евентуално поставени взривни устройства. Това съобщи и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов.

Крайната дестинация и на двата самолета е била София. И двата самолета са били проверени и на борда и не са били открити взирвни устройства.

Николов каза, че сигналите са свързани с твърдения за поставени взривни устройства, а по случая с вчерашната заплаха все още се установява конкретният подател. Той припомни, че при предишни подобни случаи са били установени имейл адреси, от които са изпращани съобщенията, като IP адресите са били на територията на други европейски държави. "Неприятното е, че вече започнаха да включват и някои от авиокомпаниите, при което се налага да се променя курсът на самолета и да се предприемат съответните мерки“, посочи главен комисар Николов.Към момента няма данни за конкретни терористични намерения или действия. Мерките за сигурност на летищата са засилени, като се поддържа постоянна готовност за реакция.

Снощи полет на Wizz Air, пътуващ от Лондон за София, също е получил бомбена заплаха. Наложило се е принудително кацане в Будапеща, съобщи унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

В чужбина

Заплаха за бомба принуди пътнически самолет от Лондон да извърши аварийно кацане в Полша. Втора заплаха пък приземи полет от Дания.

На борда на самолета от Лондон на полската авиокомпания LOT е имало 181 души. В 09.54 часа е била отправена заплаха за бомба на борда на самолета. В 10.01 часа, самолетът "Боинг 737 Макс" е кацнал на летище Варшава-Модлин.

Втора заплаха за бомба е била отправена и към полет на авиокомпания SAS от Копенхаген за Варшава; самолетът е кацнал на летище "Шопен" и е бил подложен на проверка. Датският вестник BT публикува снимки, на които се виждат кучета, обучени за откриване на опасни вещества, разположени в близост до самолета. Според информация на "Гардиън" е бил получен сигнал за потенциално опасен предмет на борда на самолета на SAS, който в момента се проверява от службите за сигурност.

Междувременно тази сутрин постъпи информация за още една заплаха за бомба на борда на самолет в Европа – този път става въпрос за полет FR4116 на авиокомпания Ryanair, изпълняващ маршрут от Манчестър до Мурсия, Испания. Самолетът се е приземил благополучно на летището в Мурсия. 114 пътници и 7 членове на екипажа са слезли невредими от машината. Информацията е потвърдена от представителя на испанското правителство в регион Мурсия – Франсиско Лукас.

По-късно властите в Мурсия изключиха възможността за наличието на експлозиви на борда на самолета, а международното летище възобнови нормалната си работа.