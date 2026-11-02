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Полет от Лондон до София бе отклонен заради бомбена заплаха

Унгарски изтребител е ескортирал самолета до летището в Будапеща

02 Ноем. 2026Обновена
Полет на "Уиз ер" от Лондон за София беше принудително отклонен към Будапеща заради бомбена заплаха.
Уикипедия
Полет на "Уиз ер" от Лондон за София беше принудително отклонен към Будапеща заради бомбена заплаха.

Полет на Wizz Air, пътуващ от Лондон за София, е получил бомбена заплаха. Наложило се е принудително кацане в Будапеща, съобщи унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА. Изтребител "Грипен" на унгарските ВВС е ескортирал пътническия самолет до кацането му на летището в Будапеща. Това бе потвърдено от унгарския министър на отбраната Ромулус Русин-Сенди.

Полетът се е отклонил от първоначалния си маршрут и е поискал разрешение да кацне на международно летище "Ференц Лист" в унгарската столица.

Службата за дежурство по противовъздушна отбрана на НАТО е издала заповед за незабавно излитане (тип "АЛФА") и изтребител "Грипен" на въоръжените сили на Унгария се е вдигнал във въздуха в рамките на минути и е съпроводил пътническия самолет до кацането му в Будапеща, заяви министърът. По-нататък местната полиция е поела изпълнението на мерките за сигурност.

Wizz Air потвърждава, че днешният полет на авиокомпанията от Лондон (Лутън) до София е бил пренасочен към Будапеща след получен сигнал за бомбена заплаха по време на полета. 
Самолетът е променил маршрута си и е кацнал безопасно на международно летище „Ференц Лист" в Будапеща в съответствие с приложимите протоколи и процедури за сигурност. След кацането той е рулирал до определена стоянка, където компетентните органи са извършили необходимите проверки за сигурност на самолета и пътниците.

"Wizz Air оказва пълно съдействие на компетентните власти. Авиокомпанията потвърждава, че всички проверки за сигурност са приключили успешно и не са установени заплахи. Към момента полетът се подготвя да продължи пътуването си към София", добавят от компанията.

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