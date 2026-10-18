Самолет от Тел Авив за Виена кацна в София заради бомбена заплаха

Пътниците са свалени от борда на самолета.

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Самолет A320 с полетен номер OS82, летящ по маршрут Тел Авив - Виена, е бил пренасочен тази вечер за кацане в София заради сигнал за бомбена заплаха, се казва в съобщение от Министерството на транспорта.

Засега се знае, че самолетът е кацнал заради подозрителен предмет на борда. Австрийските власти са получили телефонно обаждане за подозрителен предмет на борда на самолета.

По първоначална информация на борда има 6 души екипаж и 51 пътника.

При изпълнение на полета, на границата с Румъния, екипажът е докладвал за получен сигнал за бомбена заплаха и решава да кацне извънредно в София.

Съгласно процедурите, изстребител на Военовъздушните сили е излетял и е придружил самолета до кацането му на летището в София.

Сформиран е работен щаб и отговорните институции са започнали проверка. Пътниците са свалени от борда на самолета.