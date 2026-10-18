Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Самолет от Тел Авив за Виена кацна в София заради бомбена заплаха

Засега се знае, че е имало подозрителен предмет на борда

Днес, 23:00
Пътниците са свалени от борда на самолета.
Пътниците са свалени от борда на самолета.

Самолет A320 с полетен номер OS82, летящ по маршрут Тел Авив - Виена, е бил пренасочен тази вечер за кацане в София заради сигнал за бомбена заплаха, се казва в съобщение от Министерството на транспорта.

Засега се знае, че самолетът е кацнал заради подозрителен предмет на борда. Австрийските власти са получили телефонно обаждане за подозрителен предмет на борда на самолета.

По първоначална информация на борда има 6 души екипаж и 51 пътника.

При изпълнение на полета, на границата с Румъния, екипажът е докладвал за получен сигнал за бомбена заплаха и решава да кацне извънредно в София.

Съгласно процедурите, изстребител на Военовъздушните сили е излетял и е придружил самолета до кацането му на летището в София.

Сформиран е работен щаб и отговорните институции са започнали проверка. Пътниците са свалени от борда на самолета. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

,

Още новини по темата

Самолетът на Нетаняху е бил 47 минути в София
11 Юли 2026
Малък самолет се разби в небостъргач в Пекин
26 Юни 2026
Бомбени заплахи бяха отправени във Варна и Пловдив
02 Март 2026
За първи път автопилот приземи самостоятелно самолет
02 Яну. 2026
Малайзия подновява търсенето на изчезнал преди повече от десетилетие полет
03 Дек. 2025
Товарен самолет излезе от пистата в Хонконг и се разцепи на две
20 Окт. 2025
Ядосани съпрузи заплашиха летището в София с бомба
03 Окт. 2025
Заради масови сигнали за бомби са евакуирани стотици училища в Сърбия
02 Окт. 2025
Самолет от София кацна аварийно в Сърбия заради дим в кабината
05 Септ. 2025
Дрон забави приземяването на самолета на президента на Литва
03 Септ. 2025
Азербайджан е решен да съди Русия заради сваления самолет
20 Юли 2025
Самолет падна върху къщи в Сан Диего
23 Май 2025
Катар подарява самолет на Тръмп
11 Май 2025
Частен самолет падна върху къща в Минесота
30 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки