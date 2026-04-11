Орбан и Магяр влизат в решаваща битка за бъдещето на Унгария

Унгария провежда днес решаващи парламентарни избори. 199-те депутати в местния парламент се избират в смесена избирателна система с 5-процентов праг - 106 депутати се избират в един тур в мажоритарни райони, 93 се излъчват от пропорционални партийни листи.

Премиерът Виктор Орбан и неговият алианс „FIDESZ“ са изправени пред сериозно предизвикателство от страна на Петер Магяр и партията „TISZA“. Орбан управлява Унгария непрекъснато от 15 години и 10 месеца, а далеч преди това имаше още един 4-годишен премиерски мандат, но никога досега не се е сблъсквал толкова сериозно с реалната опасност да загуби властта.

Всички независими агенция дават предимство на партия “TISZA”. В техните анализи големият въпрос не е дали на “TISZA” ще победи, а дали ще има парламентарно мнозинство за да сформира правителство. Унгарските опозиционни сили могат да спечелят дори конституционно мнозинство в парламента, прогнозира два дни преди изборите агенция Median. Според агенцията, партията TISZA може да получи от 138 до 142 места в 199-местния парламент на Унгария. Партията на Виктор Орбан FIDESZ — от 49 до 55 места. Крайнодясната партия Mi Hazánk (Наша родина) също може да разчита на пет-шест места.

Според прогнозите на всички социологически агенции, в 199 членния унгарски парламент ще влязат със сигурност 3 партии - TISZA, FIDESZ–KDNP и Mi Hazánk. С по-малки шансове да прескочи избирателната бариера е DK (Демократична коалиция). Партии като Momentum, социалистите (MSZP) и сатиричната „Партия на кучето с две опашки“ (MKKP) в момента са под въпрос и рискуват да останат извън парламента.

Mi Hazánk (Наша родина) - третата партия, която има шанс да се намеси в разпределението на мандатите, е описвана от политическите анализатори като „удобна опозиция“ за Орбан. Те често гласуват заедно с FIDESZ по идеологически въпроси (например законите срещу ЛГБТ), но са остри критици на икономическата политика на правителството. Партията поставя унгарските национални интереси над всичко. Тя е силно критична към влиянието на Европейския съюз и често се обявява за суверенитет на Унгария. Ако "TISZA" победи, но няма над 50 на сто от мандатите, то всички очакват, че "FIDESZ" и “Наша родина” ше сформират правителство, отново начело с Орбан.

Избирателните секции отварят в 06:00 часа тази сутрин (07:00 часа българско време), като гласуването ще продължи до 19:00 часа вечерта (20:00 часа българско време). Очаква се висока избирателна активност на фона на засиления обществен интерес и поляризацията по време на предизборната кампания. Първите прогнозни резултати се очаква да бъдат официално оповестени след края на изборния ден.