Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Над 1400 души все още са в неизвестност в Тибет и Непал

472 са вече жертвите на внезапното наводнение в Непал

28 Авг. 2026Обновена
Трети ден продължават спасителните операции в Непал и Тибет.
ЕПА/БГНЕС
Трети ден продължават спасителните операции в Непал и Тибет.

Над 1400 местни жители и туристи остават в неизвестност след внезапното наводнение, което помете цели райони в Тибет и Непал. До този момент властите в Непал са съобщили за 469 жертви, а от тибетска страна са известни само три жертви. Стотици хора бяха спасени от пострадалите райони – Китай обяви за 499 местни жители и 555 туристи, евакуирани в Тибет, а Непал – за 1545 спасени.

За щастие, засега опасността от нов потоп изглежда отслабва. Очакваше се преливане на изкуствено езеро, формирало се от наноси и отломки, но оттичането му тече сравнително нормално и спасителните операции в района бяха подновени. Опасност има и за затлачените реки, върху които се стовари огромното парче ледник в сряда.

Тече надпревара със стихията за спасяването на стотина работници, блокирани в тунел на хидроенергиен обект. Два хеликоптера се опитват да стигнат до мястото, но властите твърдят, че е трудно дори да се установят изходите на тунела под тоновете кал. С огромни усилия оттам бяха спасени 350 работници и местни жители.

Спасителните операции вървят изключително трудно поради разрушените мостове и над 40 км пътища. Непал обаче отклони предложената външна помощ в издирването и евакуациите, тъй като има печален опит от предишни случаи, в които струпването на огромен брой спасителни екипи от цял свят буквално е блокирало работата поради сложната координация. Така в Катманду вече е пристигнал специализиран екип от Южна Корея, но засега няма да бъде използван.

България все още има един гражданин, който се издирва в Тибет. Сред спасените от непалска страна има българка, която разказа, че е била в близост до разрушения граничен пункт на път за Кайлаш. Все още стотици хора са в неизвестност и от двете страни на границата. Много от изчезналите туристи са индийци – не само от Индия, а и от диаспората в цял свят. Те пътуват до Тибет за традиционната обиколка на свещения за няколко религии връх Кайлаш. Сред издирваните обаче има и хора от над 30 други националности.

В района на Кайлаш в момента има група от 15 български туристи на организирано от наш туроператор пътуване. Те са в безопасност и далеч от района на бедствието, но ще имат трудности с прибирането към Непал, тъй като пътят и граничният пункт бяха буквално отнесени от вълната.

Очаквайте подробности

 

При нужда от помощ

Снощи Външно излезе с указания към българите, които се намират в момента в Тибет и Непал. Намиращите се в засегнатия регион на тибетска територия незабавно да преустановят плановете си за пътуване по суша на юг и да проучат възможните на този етап алтернативни маршрути за прибиране в България, пише в тях.

Към момента сухопътната граница с Непал е затворена и възможен начин за напускане на Тибет е връщане към Лхаса и полет през вътрешността на Китай. Валежите в района продължават и има висок риск от вторични свлачища. Не се препоръчват опити за приближаване до границата с Непал (окръг Гиронг) или до коридорите на реките Бхоте Коси и Тришули.

При необходимост от съдействие, българските граждани, намиращи се на тибетска територия, могат да се обръщат към посолството на България в Китай на моб. телефон: + 86 156 4658 8195, както и на дежурни телефони в извънработно време: +86 156 4658 8195; +86 10 6532 1916. Сигнали за съдействие се приемат и на имейл адрес: [email protected]

Българските граждани, намиращи се на непалска територия могат да се обръщат за съдействие към посолството на България в Индия на телефони: +911126115550, +911126115549 ; +911124121054, както и на дежурен телефон в извънработно време: +919910999498.

Сигнали за съдействие се приемат и на имейл адрес: [email protected].

За съдействие при бедствени ситуации може да се обърнете и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Непал, Тибет, наводнение

Още новини по темата

Все още има българин в неизвестност в Тибет
27 Авг. 2026

Майка на момче от групата в Пловдив разказа за бездействието на МВР
12 Авг. 2026

Съдът освободи и двамата младежи, арестувани за побоя над непалци

12 Авг. 2026

Момчета от групата за убийството в Пловдив пребили чужденци
11 Авг. 2026

Вали, гърми или не - водните бедствия продължават
08 Юни 2026

Порои събориха огради и задръстиха дерета
04 Юни 2026

Откриха тялото на издирвания мъж след потопа край Севлиево
26 Май 2026

Дъждът наводни магистрала и къщи
17 Май 2026

Навършват се 60 г. от една от най-големите и укривани аварии при соца
01 Май 2026

Река Черни Лом излезе от коритото си в Поповско
30 Март 2026

Експремиерът на Непал е арестуван за смъртта на протестиращи
28 Март 2026

Бивш рапър стана премиер на Непал
27 Март 2026

Непал ограничава достъпа до Еверест
20 Февр. 2026

Гелеменово изгони работниците, укрепващи диги след наводнението
27 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев няма от какво да се бои с такава опозиция
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки