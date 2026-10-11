Огромно наводнение в Непал отнесе ВЕЦ, мостове и къщи

Туитър Огромната приливна вълна е отнесла всичко по пътя си през долината

Внезапно наводнение в планинските райони на Централен Непал помете десетки къщи и разруши инфраструктурни обекти, мостове и водноелектрическа централа, съобщиха властите в страната, които призоваха жителите на близките села да се преместят на по-безопасни места.

Всичко е тръгнало от сухо свлачище в село Чумнубри, окръг Горкха (на около 100 км западно от Катманду). То е блокирало река Будхи Гандаки, а преливането на събралата се вода над образуваното преграждение е образувало голяма приливна вълна в долното течение. Към момента няма данни за жертви, но поне петима души са в неизвестност, според местни медии.

Видеа в социалните мрежи показват как къщи и постройки биват отнесени от придошлата река.

Terrifying scenes in Nepal as flash floods strike once again pic.twitter.com/qSFBdBCoqd — Surajit (@surajit_ghosh2) 11 октомври 2026 г.

Будхи Гандаки се влива в река Тришули – мястото, където през август срутване на ледник предизвика катастрофално свлачище, отнело живота на 1457 души, а хиляди все още са в неизвестност.

„Настояхме жителите по долното течение да се евакуират и да се погрижат за безопасността си“, заяви Дхармендра Кумар Мишра, най-високопоставеният служител на администрацията в окръг Горкха.

Той съобщи още, че са отнесени около дузина къщи и два висящи моста, а лагерът на проект за изграждане на водноелектрическа централа е пострадал от наводнението. Впоследствие водата е отнесла и мост на главен път, свързващ два окръга.

MORE FOOTAGE OF THE debris-laden flood has surged through the Budhi Gandaki River at Salleri in Gorkha, carrying mud, sediment and rocks downstream. The sudden flood has affected parts of the Manaslu region, Nepal, while authorities continue assessing the situation and possible… pic.twitter.com/dq7GoC1Oc0 — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) 11 октомври 2026 г.

Армията е спасила шестима души от селището Джагат, които са били застрашени от свлачище, написа в социалните мрежи премиерът Балендра Шах. А 18 работници от ВЕЦ-а, са успели да се спасят сами.

Официални лица съобщиха, че спасителни екипи от армията и полицията са пристигнали в района и наблюдават ситуацията и от хеликоптер.