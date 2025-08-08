Огромен пожар застрашава резервата около вулкана Везувий

Голям пожар гори в националния парк на вулкана Везувий край Неапол. Пламъците са обхванали боровата гора "Терциньо", резервата Тироне и гористите райони на общините Треказе, Ерколано и Отавиано, предава БНР.
Огненият фронт е достигнал 3 километра и е обхванал площ от 500 хектара.
По молба на областния управител на Кампания Винченцо Де Лука е наредена извънредна мобилизация на Националната служба за гражданска защита, която да съдейства с хора и техника от други региони.
В погасяването на пожара са се включили 10 противопожарни самолета, хеликоптери и части на армията.
Осигурява се ротацията на пожарните екипи изтощени от дневното и нощното гасене на пожара, който започна преди дни и изглеждаше овладян.
От Гражданска защита казват, че пожарите в голямата си част са умишлени и улеснени поради климатичните промени.