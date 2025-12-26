Македонска комисия одобри изграждането на граничния тунел с България

Парламентарната комисия по външна политика на Северна Македония даде зелена светлина за изграждането на железопътния тунел с България. Проектозаконът за ратификация на двустранното споразумение бе одобрен с пълно единодушие и е внесен за окончателно гласуване в парламента в Скопие, съобщава държавната агенция МИА. По думите на Крум Ефремов, директор в Министерството на външните работи и търговия на Северна Македония, се подготвя споразумение, което урежда техническите, финансовите и организационните параметри.

Според проектозакона става дума за тунел с дължина 2 383 метра, от които 1 193,70 метра са на територията на Република България, а 1 189,30 метра са на територията на Република Северна Македония, като тунелът свързва жп линията София - Перник - Радомир - Гюешево - границата между двете държави - Крива Паланка - Белаковци - Куманово - Скопие.