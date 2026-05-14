Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Куба е пред енергиен колапс след края на руските доставки от петрол

В момента страната разчита основно на местен суров петрол, природен газ и възобновяеми енергийни източници

Днес, 10:55
Улица без ток в Хавана, Куба
EЕПА/БГНЕС
Улица без ток в Хавана, Куба

Министърът на енергетиката на Куба Висенте де ла О Леви предупреди в специално видео обръщение, че руското дарение от петрол от края на март е изчерпано, което означава, че енергийната система на страната е пред колапс.

"Ситуацията е много напрегната, а навън става все по-горещо", каза министърът, цитиран от Си Ен Ен, визирайки изключително топлите летни месеци на карибския остров, заради които се повишава търсенето на енергия. През последните дни малки групи кубинци излизат улиците през нощта с тенджери и тигани, за да протестират срещу все по-дългите прекъсвания на електрозахранването.

През януари Тръмп подписа указ, с който заплаши с наказателни мита държавите, доставящи гориво на Куба, припомня БТА. От декември насам само руският танкер "Анатолий Колодкин" е доставил суров петрол за Куба, като това е станало през април. Миналата седмица Организацията на обединените нации определи американските ограничения върху доставките на гориво като незаконни.

Според кубинските власти войната между САЩ и Иран и поскъпването на петрола и транспорта допълнително затрудняват усилията на страната да осигури доставки.

Националната електроенергийна система на Куба е в критично състояние. В столицата Хавана се наблюдават едни от най-тежките прекъсвания на електрозахранването от десетилетия, като в някои квартали токът спира за между 20 и 22 часа дневно.

Министърът посочи, че електроенергийната мрежа в момента разчита основно на местен суров петрол, природен газ и възобновяеми енергийни източници. През последните две години в страната са инсталирани 1300 мегавата соларни мощности, но голяма част от капацитета не може да бъде използвана заради нестабилността на електропреносната мрежа.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Куба

Още новини по темата

Куба помилва 2010 затворници след охлабването на петролната блокада
03 Апр. 2026

Танкер, превозващ руско гориво за Куба, промени курса си
23 Март 2026

Куба пак потъна в мрак
22 Март 2026

САЩ спешно изключиха Куба от възможни руски доставки на петрол
20 Март 2026

Тръмп и Рубио призоваха за смяна на кубинското ръководство
18 Март 2026

В цяла Куба вече няма ток
16 Март 2026

Протестите в Куба излязоха от контрол
14 Март 2026

Куба започна преговори с правителството на САЩ
13 Март 2026

Кубински студенти се събраха на импровизиран протест заради енергийната криза
10 Март 2026

Куба спря въоръжена група от Флорида
26 Февр. 2026

Тръмп: Куба ще бъде принудена на сделка с Вашингтон
01 Февр. 2026

Тръмп рязко втвърди курса към Куба
30 Яну. 2026

Куба подготвя военно положение
19 Яну. 2026

Байдън извади Куба от списъка на държавите терористи
15 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса