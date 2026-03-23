Израел няма намерение да спре атаките засега

На фона на изявленията на Вашингтон за контакти с Техеран израелският премиер Нетаняху съобщи, че Израел продължава да нанася удари по Иран и Ливан.

“Разговарях с нашия приятел, президента Тръмп. Президентът Тръмп счита, че има шанс да се използват постиженията на ЦАХАЛ и американската армия, за да се постигнат целите на войната чрез споразумение… В същото време продължаваме да нанасяме удари срещу Иран и Ливан“, заяви Нетаняху.

Самолети на израелските ВВС нанесоха удар срещу група бойци от „Хизбула“, които се опитваха да пресекат река Литани в близост до частично разрушения мост ал-Кусмия в западния сектор на Южен Ливан.

Израелски дрон пък порази апартамент в Бейрут, в който се е намирал бригаден генерал Садек Курани от иранската Революционна гвардия, пратеник на силите „Кудс“ в Ливан. Генералът е загинал на място.

В същото време стана ясно, че американската армия продължава да прехвърля военни към театъра на бойните действия. Хиляди американски морски пехотинци се готвят да пристигнат в Близкия изток в петък – в същия ден, в който изтича крайният срок, поставен от Тръмп на Иран за отваряне на Ормузкия проток, съобщи WSJ. Около 2200 морски пехотинци от 31-ва експедиционна единица на морската пехота, заедно с корабите „Триполи“ и „Ню Орлиънс“, ще се присъединят към Централното командване, макар че ще им отнеме още няколко дни, за да достигнат протока.

През нощта в Иран са били атакувани сградата на газовата администрация и газовата станция в района на Исфахан, като се съобщава и за атака срещу газопровода на електроцентралата в Хорамашехр, съобщава иранската информационна агенция „Фарс“.

Иран пък изстреля тази сутрин нов залп ракети срещу Израел, съобщи израелската армия. Съобщава се, че в израелския град Хайфа са паднали отломки от касетъчна бойна глава на иранска ракета.