В Иран са убити поне 45 протестиращи

Иранските сили за сигурност досега са убили най-малко 45 протестиращи, сред които 8 непълнолетни, при опитите за разпръсване на протестите срещу властта в цялата страна, които започнаха в края на декември.
Тава съобщи базираната в Норвегия неправителствена организация „Права на човека в Иран“. Според нейни данни в сряда е бил най-кървавият ден от 12-дневните протести, като за този ден са потвърдени 13 жертви. Базираната в САЩ агенция за правата на човека (HRANA) пък обяви за поне 34 убити протестиращи и 4-ма служители по сигурността, както и за 2200 арестувани. На този фон иранските медии и официални изявления съобщават за "най-малко 21 загинали".
Non-stop gunfire in Tehran right now. Without urgent international support, the regime will slaughter innocent people. We need help#IranProtests pic.twitter.com/OlprdrDfiD— Amin Pouria ممد پوری (@mamadporii) 8 януари 2026 г.
Днес бе съобщено в социалните мрежи, че органите за сигурност са открили стрелба по протестиращи във Фардис, като там има "дузини застреляни". Появиха се и клипове, показващи трупове, но тази инфрмация все още не е надеждно потвърдена.
За да ограничат онлайн комуникацията и информацията около протестите, властите в Иран прекъснаха интернет достъпа в цялата страна, съобщи мониторинговата организация Netblocks.
The first government building in the Iranian capital of Tehran is on fire. pic.twitter.com/jjNyZHwa69— (((Tendar))) (@Tendar) 8 януари 2026 г.
На фона на съобщенията за все по-увеличаващия се брой жертви на протестите, американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ще предприеме строги мерки срещу Иран, ако властите в страната „започнат да убиват хора“.
„Уведомих ги, че ако започнат да убиват хора, което са склонни да правят по време на бунтовете – а те имат много бунтове – ако го направят, ще ги ударим много силно“, заяви Тръмп в радиоинтервю.
A brave woman in Iran publicly removes her hijab, defying her country’s oppressive Islamic regime that kills women for not wearing it.— Sanataniwithsign (@HarshadKushwah) 2 януари 2026 г.
This is true empowerment, unlike modern feminists in the West who defend Islamist rapists like Hamas.
🇮🇷❤️🇮🇱❤️🇮🇳#IranProtests #Iran #Israel… pic.twitter.com/FdVaec13dY
Президентът на Иран Масуд Пезешкиан призова за „крайна сдържаност“ при овладяването на протестите. Те обаче стават все по-масови и се разпространяват из цялата страна.
И вече са насочени директно срещу върховния духовен лидер аятолах Али Хаменей. На някои места по демонстрациите хората разкъсват иранското знаме и дори скандират срещу 86-годишния Хаменей лозунги от типа "Смърт на диктатора":
🚨 Huge crowds chanting "Death to the dictator" in Iran's capital Tehran tonight, day 12 of #IranProtests— M. Hanif Jazayeri (@HanifJazayeri) 8 януари 2026 г.
After decades of dictatorship, first under the Shah and then under Khomeini/Khamenei, the people of Iran are determined to liberate themselves & build a democratic Republic. https://t.co/fZP4zNU5GE pic.twitter.com/XiEYxHsp5J