В Иран са убити поне 45 протестиращи

Доналд Тръмп предупреди, че САЩ "ще ударят много силно", ако има жертви сред мирното население

Днес, 09:00
Най-масови вече 12 дни са протестите в столицата Техеран
Иранските сили за сигурност досега са убили най-малко 45 протестиращи, сред които 8 непълнолетни, при опитите за разпръсване на протестите срещу властта в цялата страна, които започнаха в края на декември.

Тава съобщи базираната в Норвегия неправителствена организация „Права на човека в Иран“. Според нейни данни в сряда е бил най-кървавият ден от 12-дневните протести, като за този ден са потвърдени 13 жертви. Базираната в САЩ агенция за правата на човека (HRANA) пък обяви за поне 34 убити протестиращи и 4-ма служители по сигурността, както и за 2200 арестувани. На този фон иранските медии и официални изявления съобщават за "най-малко 21 загинали".

Днес бе съобщено в социалните мрежи, че органите за сигурност са открили стрелба по протестиращи във Фардис, като там има "дузини застреляни". Появиха се и клипове, показващи трупове, но тази инфрмация все още не е надеждно потвърдена. 

За да ограничат онлайн комуникацията и информацията около протестите, властите в Иран прекъснаха интернет достъпа в цялата страна, съобщи мониторинговата организация Netblocks.

На фона на съобщенията за все по-увеличаващия се брой жертви на протестите, американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ще предприеме строги мерки срещу Иран, ако властите в страната „започнат да убиват хора“.

„Уведомих ги, че ако започнат да убиват хора, което са склонни да правят по време на бунтовете – а те имат много бунтове – ако го направят, ще ги ударим много силно“, заяви Тръмп в радиоинтервю.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан призова за „крайна сдържаност“ при овладяването на протестите. Те обаче стават все по-масови и се разпространяват из цялата страна.

И вече са насочени директно срещу върховния духовен лидер аятолах Али Хаменей. На някои места по демонстрациите хората разкъсват иранското знаме и дори скандират срещу 86-годишния Хаменей лозунги от типа "Смърт на диктатора":

 

