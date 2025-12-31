Иран бе блокиран от протести срещу високите цени

БГНЕС/ЕПА Това са най-големите протести в Иран от поне три години насам

В Иран избухнаха най-големите за последните три години протести. Причината е девалвацията на националната валута /на 28 декември иранският риал падна до рекордно ниско ниво - 1.4 млн. риала за долар/ и резкият скок на цените на основните хранителни стоки и лекарствата, съобщават АП и "Ройтерс".

Протестите започнаха в неделя с неголеми митинги на два пазара за мобилни телефони в центъра на Техеран, където демонстрантите скандираха антиправителствени лозунги. Чуваха се и призиви "Смърт на диктатора" и "Свобода". По-късно те се пренесоха на улиците на Техеран и в някои крупни градове като Исфахан, Шираз и Мешхед. В Техеран полицията използва сълзотворен газ, за да разгони протестиращите.

В Иране начались протесты: риал рухнул, а вместе с ним и страх.

Риал просел до 1,45 млн за доллар, бизнес задохнулся от цен, и предприниматели первыми вышли на улицы. Но всё быстро переросло в политику: к экономическим требованиям добавились лозунги в поддержку шаха Резы Пехлеви. pic.twitter.com/AdsnAiPoVS — ARSEN (@Ars7513) 30 декември 2025 г.

Според официалната статистика инфлацията в Иран през декември на годишна база е 42.2%. Цените на хранителните стоки са се повишили със 72%, а на лекарствата - с 50%, в сравнение с декември миналата година.

The insane level of inflation and currency devaluation Iran has had in the past few decades has reached the point where large scale cash only transactions are logistically difficult.



This giant pile of money is equivalent to $200.



It's very depressing. pic.twitter.com/EmMon30YvX — Alireza Talakoubnejad (@websterkaroon) 15 декември 2025 г.

Протестиращите настояват за незабавна намеса на правителството за овладяване на валутния курс и за разработването на ясна икономическа стратегия.

В понеделник президентът на Иран Масуд Пезешкиан призова правителството да се вслуша в справедливите искания на протестиращите. "Благополучието на народа е моя всекидневна грижа. В нашия дневен ред са фундаментални мерки за реформиране на парично-кредитната и банковата система и запазване на покупателната способност на населението", написа той в социалните мрежи.

След първите протести, на 29 декември, гуверньорът на централната банка на Иран Мохамад Фарзин подаде оставка.