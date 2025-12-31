Медия без
Иран бе блокиран от протести срещу високите цени

Днес, 10:46
Това са най-големите протести в Иран от поне три години насам
БГНЕС/ЕПА
В Иран избухнаха най-големите за последните три години протести. Причината е девалвацията на националната валута /на 28 декември иранският риал падна до рекордно ниско ниво - 1.4 млн. риала за долар/ и резкият скок на цените на основните хранителни стоки и лекарствата, съобщават АП и "Ройтерс".

Протестите започнаха в неделя с неголеми митинги на два пазара за мобилни телефони в центъра на Техеран, където демонстрантите скандираха антиправителствени лозунги. Чуваха се и призиви "Смърт на диктатора" и "Свобода". По-късно те се пренесоха на улиците на Техеран и в някои крупни градове като Исфахан, Шираз и Мешхед. В Техеран полицията използва сълзотворен газ, за да разгони протестиращите.

Според официалната статистика инфлацията в Иран през декември на годишна база е 42.2%. Цените на хранителните стоки са се повишили със 72%, а на лекарствата - с 50%, в сравнение с декември миналата година.

Протестиращите настояват за незабавна намеса на правителството за овладяване на валутния курс и за разработването на ясна икономическа стратегия. 

В понеделник президентът на Иран Масуд Пезешкиан призова правителството да се вслуша в справедливите искания на протестиращите. "Благополучието на народа е моя всекидневна грижа. В нашия дневен ред са фундаментални мерки за реформиране на парично-кредитната и банковата система и запазване на покупателната способност на населението", написа той в социалните мрежи.

След първите протести, на 29 декември, гуверньорът на централната банка на Иран Мохамад Фарзин подаде оставка.

 

